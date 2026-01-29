Drogas para adelgazar: Ahora las roban para introducirlas en el mercado negro

Se ha puesto de moda que los delincuentes asalten las farmacias. Y es que la demanda siempre sorprende con su exigencia intransigente. Cientos de miles de personas con diabetes tipo 2 y sobre todo quienes padecen de obesidad, quieren cambiar su vida ya mismo con promocionadas drogas, y muchos harán lo que sea para conseguirlas al menor costo posible, aún ignorando las indicaciones médicas y poniendo en riesgo la vida.

Los laboratorios no dan abasto intentando fabricar los genéricos de las drogas que figuran con marca propia en el mercado a precios inaccesibles para la mayoría. Pero ese parece no ser un problema para los ladrones que se organizan rápidamente para entregar los productos que el mercado pide a gritos.

En las últimas semanas, una seguidilla de asaltos a farmacias paraguayas encendió la advertencia de las autoridades sanitarias. Las ampollas sustraídas, destinadas al tratamiento de diabetes y obesidad, podrían cruzar la frontera hacia Argentina y Brasil sin controles, con riesgos sanitarios y penales.

El fenómeno no es aislado. Robos similares se registraron en ciudades de Estados Unidos, España y Brasil, impulsados por el alto costo de estos tratamientos y su creciente popularidad como "inyecciones de moda" para bajar de peso. Especialistas señalan que este tipo de delitos podría perder atractivo cuando venzan las patentes de algunos de estos medicamentos y se generalice la producción de genéricos, un proceso que comenzará a acelerarse durante 2026. En la Argentina, incluso, la fabricación local se anticipó en algunos casos por no existir registro de patentes.

Pero es una realidad que el crecimiento de la demanda de inyecciones para adelgazar abrió una nueva veta delictiva en la región. En Paraguay, una serie de robos a farmacias tuvo como blanco cajas completas de medicamentos inyectables de alto valor como la tirzepatida y semaglutida, utilizados para tratar obesidad y diabetes. La preocupación no se limita a Paraguay, las autoridades sanitarias advirtieron que parte de ese botín podría terminar en la Argentina a través del mercado negro.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay confirmó que los productos robados no cuentan con autorización de exportación, por lo que cualquier detección fuera del circuito formal implica, directamente, comercialización ilegal transfronteriza. Desde el organismo paraguayo señalaron que en el país existen laboratorios habilitados para producir y comercializar estos fármacos, pero ninguno solicitó permisos para exportar a la Argentina o a Brasil. "Si aparecen en esos mercados, no salieron por canales legales", remarcaron fuentes sanitarias.

Ampollas incautadas

Autoridades de la Aduana de Brasil incautaron 1.200 ampollas de medicamentos para adelgazar, ocultas cuidadosamente en el techo de un furgón que pretendía ingresar a ese país desde Paraguay por el Puente de la Amistad.

El flujo incesante de vehículos que cada día cruza el puente volvió a ser escenario de un procedimiento que encendió las alertas sanitarias y aduaneras en la frontera. Durante la inspección, los agentes detectaron un compartimiento irregular en el vehículo, lo que derivó en una revisión más exhaustiva.

Dentro del doble fondo fueron halladas 1.200 ampollas a base de tirzepatida, un fármaco utilizado para la pérdida de peso, además de 60 inyecciones y un lote de cigarrillos electrónicos, todos sin documentación que avalara su ingreso legal al país. El cargamento estaba siendo transportado por un ciudadano paraguayo, quien fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Policía Federal brasileña.

Las autoridades investigan el destino final de los productos y no descartan que formen parte de una red de contrabando de medicamentos que opera en la región fronteriza cada vez con mayor fuerza.

El riesgo de automedicarse

Más allá del delito, el eje de la advertencia es sanitario. Se trata de medicamentos que requieren receta médica y estrictas condiciones de conservación, en especial cadena de frío. Sin ese resguardo, pierden efectividad y pueden generar efectos adversos graves. Las autoridades sanitarias paraguayas alertaron que las ampollas robadas no ofrecen garantías sobre su almacenamiento ni transporte, lo que multiplica los riesgos para quienes las compren fuera del sistema formal, atraídos por precios más bajos o por la dificultad para conseguirlas en farmacias.

El uso de tirzepatida sin supervisión médica conlleva riesgos críticos para la salud, ya que es un fármaco potente que actúa sobre los receptores GLP-1 y GIP para regular el metabolismo y el apetito.

El mercado negro y la venta por internet ofrecen "tirzepatida" sin registro sanitario que puede contener sustancias peligrosas o dosis incorrectas. Instituciones como la ANMAT han alertado sobre unidades no autorizadas. En rojo se alerta además sobre personas con antecedentes de cáncer de tiroides: Existe una advertencia muy fuerte sobre el riesgo potencial de tumores de células C de tiroides, lo que exige un historial clínico previo que solo un médico puede evaluar antes de indicar la droga.