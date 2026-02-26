Año Nuevo Chino: hoy la Danza del Dragón llega al Paseo Ex Palúdica

Salta vive el Año Nuevo Chino y durante toda la semana despliega en el Paseo Ex Palúdica una agenda de actividades que invitan a vivir una experiencia cultural diferente, marcada por el color, la música y las tradiciones de China.

En la segunda jornada, el público volvió a acompañar la propuesta, recorrió la muestra de grabados del libro Tiangong Kaiwu, participó de la charla sobre medicina tradicional china y disfrutó de la demostración de artes marciales a cargo de la Asociación Bai Hu. La jornada cerró con la presentación del Cuarteto de Cuerdas “Ensamble Vivace”, que aportó un momento musical especial en el marco de esta celebración intercultural.

Vecinos y visitantes destacaron la iniciativa como una oportunidad para disfrutar del arte y conocer nuevas expresiones culturales. Las demostraciones de artes marciales, las presentaciones musicales y la muestra artística fueron especialmente valoradas por el público, que acompañó cada una de ellas en un clima familiar y de celebración.

Las actividades continúan hoy, jueves 26, con la exposición de grabados de Tiangong Kaiwu. Por la tarde se realizará el taller “Crea tu Fu” para atraer la buena fortuna, la charla de astrología del Año del Caballo de Fuego a cargo de Romina Casasola y una presentación artística de la Compañía de Danzas Nativo junto a la Escuela Belén Jaramillo.

El momento central llegará a las 19:15 con la tradicional Danza del Dragón y Caporales, una de las expresiones más representativas de esta festividad, que llenará de fiesta y color el Paseo Ex Palúdica.

Cronograma de actividades

Jueves 26 de febrero

11:00 – 20:00 Exposición de grabados de Tiangong Kaiwu:

16:00 – 17:00 Crea tu Fu: ¡Atraé la Buena Fortuna!

17:00 – 18:00 Charla de Astrología del año del Caballo de Fuego por Romina Casasola

18:00 – 19:00 Salta celebra a China: Presentación Artística a cargo de la Compañía de Danzas Nativo y la Escuela de Danzas a cargo de la Escuela Belén Jaramillo

19:15 Danza del Dragón y Caporales

Viernes 27 de febrero

11:00 – 20:00 Exposición de grabados de Tiangong Kaiwu:

18:30 Danza del Dragón y Caporales

19:00 – 20:00 Música sin Fronteras – Show de Pato Pacheco y Los Nardos