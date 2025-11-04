Juana 2x1 con Club

La reconocida actriz Juana Viale llega a Salta para protagonizar «JUANA», el aclamado espectáculo creado y dirigido por el prestigioso coreógrafo español Chevi Muraday. La obra, que combina teatro y danza contemporánea, se presentará en una única función el viernes 14 de noviembre en el Teatro de la Fundación Salta, con producción de Club Media.

JUANA es una pieza que explora los ciclos del mundo, la fuerza salvaje de la mujer y su camino de lucha. “Al atravesar los bosques de la memoria encontramos a una mujer, a muchas mujeres, unidas por un mismo nombre, que se preguntan incesantemente si hay un destino femenino en la Tierra”. Con esta premisa, Muraday da voz a figuras históricas como Juana la Loca, Juana de Arco, la Papisa Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy y Juana Doña, cuyas historias resuenan como un legado que interpela el presente.

Con textos de Juan Carlos Rubio, Marina Seresesky y Clarice Lispector, el espectáculo propone una experiencia intensa y poética, donde cuerpo y palabra se funden en una puesta escénica de gran impacto visual y emocional. En escena, Juana Viale se entrega al desafío de encarnar a distintas mujeres que desafiaron su tiempo, acompañada por los bailarines Nicolás Baroni, Rodrigo Bonaventura, Emiliano Pi Álvarez y Andrés Rosso.

La dirección y coreografía están a cargo de Chevi Muraday, reconocido internacionalmente por su originalidad y por la potencia expresiva de su trabajo. La música original es de Mariano Marín; el diseño y puesta de sonido de Pablo “El Ruso” Aidelman; la iluminación de Nicolás Fischtel (con adaptación de Adrián Grimozzi); el vestuario de Chevi Muraday (adaptado por La Polilla); la escenografía de Curt Allen y Chevi Muraday (con adaptación de Vanesa Abramovich); la dirección actoral de Eduardo Gondell; la producción general de Tomás Bru; y la dirección general y artística de Chevi Muraday.

Con una duración de 80 minutos, JUANA promete ser un espectáculo inolvidable que deja una huella profunda en quienes lo viven.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline.