27°
4 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Nacionales

La ANMAT prohíbe varios productos de la marca "Grupo Bio Fit SRL"

Se trata de productos falsamente rotulados que utilizan un número de RNE dado de baja y números de RNPA vencidos.
Martes, 04 de noviembre de 2025 12:42
ANMAT informa que, a partir de la Disposición 8186/25, se prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en las plataformas de venta en línea de los siguientes productos de la marca Grupo Bio Fit SRL:

  • Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1) en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076
  • Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096
  • Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3 en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975
  • Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729
  • Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556
  • Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074
  • Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094
  • Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060
  • Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734
  • Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075
  • Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307
  • Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088
  • Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12 en Comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095
  • Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado en Cápsulas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392
  • Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453
  • Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976
  • Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1 RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673
  • Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo en comprimidos RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089”

 

La medida, que aplica para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de comprobar que son productos falsamente rotulados que utilizan un número de RNE dado de baja y números de RNPA vencidos, resultando ser en consecuencia productos apócrifos, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.
 

