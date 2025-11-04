El Cine Móvil llega a la plaza central de Campo Quijano

inicia sesión o regístrate.
“Gaucho Gaucho” pinta un western argentino con imágenes y sonidos que alcanzan una belleza poética. Los aclamados fotógrafos, tres veces galardonados en Sundance, Gregory Kershaw y Michael Dweck, lograron un impactante trabajo de no ficción. Su enfoque está en las vastas montañas de Argentina, expresado a través de una impresionante fotografía en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones.
El Cine Móvil de la Provincia es un vehículo equipado para realizar proyecciones de cine en todo el territorio salteño, especialmente en lugares que no tienen acceso a salas de cine convencionales.
Para gestionar su visita, ingresar a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM82HdZ_Yw9X0tZ0dAmgfChVniWLddXLoi4QBa2ceX-VV87Q/viewform
Para consultas, escribir a [email protected]
Cine Móvil Salta: El cine en tu lugar.
Agenda Cine Móvil Salta – Noviembre 2025
-
Miércoles 5 de noviembre / 20 hs
Glorieta de la Plaza Principal de CAMPO QUIJANO
-
Jueves 6 de noviembre / 20 hs
Museo Histórico Municipal de VAQUEROS
-
Miércoles 26 de noviembre / 21 hs
Anfiteatro Parque Norte de APOLINARIO SARAVIA
-
Jueves 27 de noviembre / 21 hs
Escenario Central de EL QUEBRACHAL