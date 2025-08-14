¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

14 de Agosto, Salta
Terminal de General Güemes
Federico Redondo
Lit Killah
Paro docente
Taxis y remises
Zelenski
Nuevo Casino Alberdi
Real Madrid
Fentanilo
Club el Tribuno

¡Sumate a la aventura más épica del mundo gamer!

Jueves, 14 de agosto de 2025 15:50
Si amas los videojuegos, no te podés perder este show infantil en vivo, pensado para toda la familia.

Acompañá a Alex y Steve en una increíble misión minera, donde juntos deberán recolectar minerales, superar desafiantes pruebas y, sobre todo, aprender el verdadero poder de la amistad y el trabajo en equipo.

Pero cuidado… ¡Creeper, Zombie y Esqueleto están al acecho! Solo con ingenio y colaboración lograremos demostrarles que juntos somos más fuertes.

Desafíos, risas y mucha diversión te esperan en esta gran aventura interactiva.

¡No faltes! Te esperamos para vivir una experiencia inolvidable.

Conseguí tus entradas en boleterías de la Usina Cultural de Salta.

