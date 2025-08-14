Preocupación en la Puna por el turismo

La temporada turística de invierno, históricamente considerada la más fuerte del año para la Puna salteña, cerró con un panorama que preocupa. Así lo manifestó David Sarapura, presidente de la Cámara de Turismo de San Antonio de los Cobres, quien presentó el primer balance oficial.

"El invierno es nuestro momento clave, la época en la que esperamos recuperarnos de meses más flojos. Sin embargo, la realidad fue otra: tuvimos escasa ocupación, tanto en hospedajes como en el sector gastronómico. Si no fuera por el impulso que genera la actividad minera, estaríamos en una situación aún más complicada", expresó Sarapura.

Según el relevamiento de la Cámara, la ocupación hotelera se mantuvo por debajo de lo esperado y los restaurantes trabajaron a media capacidad. "Hay muy poco turismo que deje ingresos significativos en nuestro sector. Los que vienen no permanecen lo suficiente o no consumen como antes", lamentó Sarapura.

Uno de los atractivos más promocionados de la provincia, el Tren a las Nubes, no logra generar un impacto sustancial en la localidad. "Solo un pequeño porcentaje de pasajeros llega a los artesanos, y la gastronomía local recibe apenas entre un 30% y un 40% de los visitantes, porque el servicio ofrece su propio catering a bordo", detallaron.