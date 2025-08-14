VIDEO. Impactante vuelco de una camioneta en la Circunvalación Oeste: una mujer fue devirada en código rojo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Durante la tarde de este jueves, una camioneta Renault Sandero Stepway bordó volcó en la Circunvalación Oeste, a la altura de Ciudad Judicial. La conductora, una mujer de aproximadamente 22 años, fue derivada en código rojo a una clínica privada, con politraumatismos. ¿Qué le pasó?

Según informó a El Tribuno la agente de la Policía de Tránsito, Fernanda Ruiz, la conductora perdió el control del vehículo al descender de la circunvalación.

Momentos después del accidente, la conductora fue trasladada por el Samec a la clínica privada de Tres Cerritos, donde recibió atención médica por un diagnóstico de politraumatismos.

Las autoridades trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y determinar las causas del siniestro.

