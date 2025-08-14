¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones en Salta
Cámara de Minería de Salta
Homenaje al General Güemes
pozo de Lomas de Olmedo
Aguas Blancas
Seguridad en El Potrero
atrofia muscular espinal
asalto en santa lucía
Siniestro vial en Salta
Inseguridad en Rosario de la Frontera
Policiales

VIDEO: alerta en barrio Santa Lucía por un violento robo en un quisco

En la zona oeste baja de Salta, un kiosco de calle Santa Catalina fue escenario de un brutal asalto.
Jueves, 14 de agosto de 2025 08:34
Dos delincuentes encapuchados irrumpieron armados con un revólver y un cuchillo, disparando tres veces y apuñalando a un comerciante mayor, quien milagrosamente está fuera de peligro.

En medio del ataque, tomaron como rehén a una niña de 5 años, nieta del comerciante. La escena fue de extremo terror: la madre del comerciante, con un escobillón en mano, y su hijo, se enfrentaron a los asaltantes para salvar a su familia.

 

El asalto fue a las 21 horas del miércoles. Luego de que los asaltantes concretarán su robo, el dueño del local los alcanzó en la salida, tratando de impedir que huyeran, pero resultó herido en la pierna con una arma blanca, mientras que el segundo de los asaltantes disparó contra los vecinos que se acercaron a ayudar al damnificado. Una mujer también trató de evitar el ataque, y salió a defensa de los vecinos con una escoba. Uno de los disparos rozo el brazo del dueño del local. 

 
 

