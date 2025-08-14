Nuevo Casino Alberdi te invita a vivir una experiencia renovada

Nuevo Casino Alberdi, ubicado sobre la Peatonal Alberdi 165, cerca del centro de la ciudad, realizó una renovación que promete redefinir la experiencia de entretenimiento y juego en la región. A partir de hoy, jueves 14 de agosto, los visitantes podrán disfrutar de más máquinas de última generación y cargadas de nuevas oportunidades para ganar.

La sala, que ya destaca por su contribución cultural con talleres de vino y baile, también suma sorteos a su propuesta y una oferta gastronómica renovada de alto impacto, afianzándose entre las mejores opciones para vivir la noche salteña.

¿Cuáles son las novedades de Nuevo Casino Alberdi?

Entre las incorporaciones más destacadas, aparecen una incorporación y un viejo conocido que mejora su propuesta:

Gold Fish : Este emocionante juego llega con un atractivo pozo inicial de $6.200.000, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de llevarse un premio millonario desde el primer momento.

: Este emocionante juego llega con un atractivo pozo inicial de $6.200.000, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de llevarse un premio millonario desde el primer momento. Zitro Link Me: Uno de los favoritos indiscutidos del público, el popular Zitro Money Link eleva su pozo inicial a la impresionante cifra de $10.000.000. Esta mejora consolida su posición como uno de los juegos más codiciados de la sala.

Con estas increíbles incorporaciones, Nuevo Casino Alberdi no sólo refuerza su oferta de entretenimiento, sino que también se afianza como la mejor sala de juego de Salta, destacándose por ofrecer los pozos más altos y los mejores premios de toda la región. El compromiso del casino con la innovación y la satisfacción del cliente es evidente en cada detalle de esta renovación.

Propuesta integral de Nuevo Casino Alberdi: Gastronomía renovada

La sala no solo renueva sus slots, sino que además actualizó su propuesta desde la oferta gastronómica, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de un desayuno, una cena o un trago durante las 24 horas. Además, constantemente ofrece promociones y ofertas que lo posicionan entre uno de los lugares más atractivos para disfrutar de una noche diferente en el centro salteño.

¡Gana un SMART TV de 50' este domingo!

La emoción no termina con los nuevos juegos. Este próximo domingo 17 de agosto, Nuevo Casino Alberdi sorprenderá a sus visitantes con el sorteo de un flamante SMART TV de 50 pulgadas. Participar es muy sencillo: basta con acercarse a la sala y depositar un cupón en la urna. Además, cada visita suma un nuevo cupón, incrementando las posibilidades de convertirse en el afortunado ganador.

Nuevo Casino Alberdi invita a todos los salteños y turistas a descubrir esta renovada propuesta que combina la tradición del juego con la más alta tecnología y los premios más generosos.



