Es Complicado 2x1 con Club

A pedido del público nuevamente en Salta!

Un matrimonio, un divorcio, una casa de fin de semana, un día, una noche, un final, un comienzo, el amor y el desamor, los celos, lo que no fue, lo que es, lo que puede ser. La querida dupla actoral, Pablo Alarcón y Claribel Medina, vuelve a reunirse en escena, luego de una gran cantidad de años, con “Es Complicado”, un texto que también le dejarà su lugar al humor y a la emoción.

Bajo la producción de Damiàn Sequeira, la obra cuenta con libro y dirección de Ernesto Medela.

Obtené tu beneficio en boleterías de Alvarado 777