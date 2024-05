Juventud define si Guillemo Bachke atajará

Juventud Antoniana se prepara en Misiones para el compromiso que deberá cumplir el domingo frente a Crucero, desde las 15.30, por la décima fecha (primera de las revanchas) de la zona 4 del torneo Federal A. El plantel antoniano, luego del partido que perdió frente a Sol de América en Formosa (el miércoles pasado por 1 a 0), inmediatamente viajó a la capital misionera y en donde trabajó esto días para el compromiso con el colectivero.

El plantel que dirige en forma interina el "Buitre" Esteban Espeche, durante su estadía en Misiones no pudo entrenar en plenitud por las inclemencias del tiempo. "Entrenamos en un solo turno porque no pudimos conseguir cancha. Acá está lloviendo. Mañana (por hoy) vamos a ver si no llueve y nos prestan una cancha para hacer algunos movimientos", manifestó Esteban Espeche, desde Misiones. El DT agregó: "No merecíamos perder en Formosa, pero así es el fútbol".

Con respecto a la lesión del arquero Guillermo Bachke (pellizco de menisco en la rodilla izquierda) y que lo marginaría del partido con el colectivero, el Buitre Espeche, aclaró que "entreno hoy (ayer) para ver como sigue con el dolor que es leve, pero falta un par de días todavía y analizaremos recién si qué sucede en el entrenamiento del sábado".

Espeche, aún no tiene definido los titulares que enfrentarán a Crucero, porque también deberá analizar si quien reemplazará a Matías Vicedo, al haber llegando a la quinta amarilla y tiene que cumplir una fecha de suspensión, según consigna en el último boletín oficial que publicó del tribunal de disciplina del Consejo Federal. Dos jugadores aparecen como los sustitutos de Vicedo. Mauro Bustamante o Alfredo Teseyra, uno de los dos cubrirá el puesto vacante en la ofensiva antoniana.