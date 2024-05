Forestello habló de la derrota de Gimnasia y Tiro: "Hubo aceleración en las decisiones"

En Gimnasia y Tiro, Rubén Darío Forestello, le puso punto final a una estupenda racha en el Gigante del Norte y dejó el invicto frente a Temperley, con el que cayó por 2 a 0, en el partido adelantado que abrió la decimosexta fecha de la Primera Nacional.

El técnico albiceleste, muy autocrítico a la hora de analizar la producción de su equipo, explicó: "Nos hicieron el gol en el primer tiempo en el momento justo, es un equipo con oficio y difícil, buscamos de todas maneras, tratar de ir por abajo y generar situaciones pero a partir de que convirtieron manejaron los tiempos del partido. La sensación es que no nos gusta perder, hace un tiempo largo que nos acostumbramos a sumar y algún día iba a pasar," dijo Forestello en referencia a los 33 partidos invicto que llevaba en el club de calle Vicente López.

Quedó a la vista Gimnasia sintió, y mucho, la mínima diferencia que encontró el gasolero en la primera mitad: "Hicieron el gol cuando no lo merecían porque estaban ofreciendo solo la posibilidad del contragolpe, después si entramos en el nerviosismo, el gol nos dolió demasiado, igualmente los chicos fueron al frente, tuvieron esa responsabilidad de no aflojaron nunca, tuvimos nuestras posibilidades para empatar a diferencia de otros que no tuvimos un buen partido y empatamos sobre la hora", remarcó el entrenador millonario y agregó: "hay que dar vuelta la página y trabajar con el mismo objetivo, tratar de evolucionar y lo que no se hizo tan bien tratar de solucionarlo".

"Pasaron muchas cosas estos tres meses"

A su vez, Yagui Forestello, un profesional muy competitivo, remarcó: "No me gusta perder, pasaron muchas cosas estos tres meses, tuve 11 lesionados, a veces nos quedamos sin características para desafiar diferente al rival, sacamos adelante un montón de partidos. Con Temperley confiábamos que haríamos un gran primer tiempo y nos convirtió. Vuelvo a repetir, hubo una aceleración a la hora de tomar decisiones que no nos permitió levantar el resultado".

Por último, Rubén Forestello, no dudó en destacar la gran campaña que viene realizando Gimnasia, pero sin dejar de lado que todavía queda mucho camino por recorrer: "Nuestros objetivos hasta el día de la fecha están totalmente cumplidos, algunos lo toman como que es más arriba, otros no tanto".