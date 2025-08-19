VIDEO. Tragedia en la Av. del Carnaval: un motociclista murió y su pareja quedó grave tras chocar con una estructura caída

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada sobre la avenida del Carnaval, en cercanías al estadio Padre Ernesto Martearena, en la zona sur de la ciudad de Salta. Un motociclista perdió la vida en el acto y su acompañante, una mujer de 22 años, resultó con heridas de gravedad, tras embestir una estructura metálica que se habría desplomado producto de los fuertes vientos registrados gran parte de la madrugada y de la mañana de hoy.

De acuerdo con los primeros datos, la pareja circulaba en motocicleta cuando, sin advertir el obstáculo en la calzada, perdió el control y cayó violentamente al asfalto. La joven fue trasladada de urgencia en código rojo al hospital San Bernardo, donde permanece internada.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Criminalística y Bomberos, quienes realizan las pericias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro vial. Una de las hipótesis sostiene que la estructura habría caído horas antes y que la pareja no logró verla a tiempo. Otra línea investigativa apunta a la falta de visibilidad en la zona, ya que durante el temporal un corte de energía afectó la iluminación.

La versión policial

Fuentes de la Policía de Salta indicaron que el obstáculo no habría sido advertido por un motociclista que circulaba por la zona. “El rodado, en el que viajaban dos personas, impactó contra la estructura metálica ocasionando la muerte del conductor en el acto. La acompañante, una mujer que viajaba junto al hombre fallecido, sufrió heridas de gravedad y fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo de la capital salteña”.

El llamado de alerta ingresó al sistema de emergencias 911 alrededor de las 5.30. Desde la comisaría local señalaron la importancia de extremar los cuidados en momentos en que se registran fuertes ráfagas de viento, ya que las mismas pueden ocasionar desprendimientos o caídas de estructuras en la vía pública.