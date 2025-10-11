"La Medusa" Paz, fuerza, velocidad y pura agresividad

El próximo 17 de octubre el estadio Delmi vivirá una verdadera noche de boxeo, cuando en la velada denominada "Camino a la Gloria III" el noqueador salteño Durval "El Bombardero" Palacio buscará quedarse con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong.

Y por otro lado, el que está decidido a quedarse con el título argentino vacante de los superplumas será Nahuel "El Relámpago" Torres, quien enfrentará al bonaerense Miguel Chilaver.

Pero lo cierto es que será una noche especial, puesto que la oranense Josefina "La Medusa" Paz subirá a la arena del coloso del norte para enfrentar a la marplatense Brenda Lorenzo por los súper welter, en lo que se considera una verdadera guerra.

En la previa, La Medusa dialogó con El Tribuno y aseguró que "el entrenamiento está a full, con muchas expectativas y ansiedad, trabajando junto a Franco Morinigo en su gimnasio y poniéndome a punto para la gran noche".

Al ser consultada sobre su rival, destacó que "Brenda es una chica con experiencia. Tiene 10 peleas. Así que nada, vamos a demostrar todo estos años".

De todos modos resaltó que como punto débil es que "se agacha mucho".

Claro que La Medusa se centra en su arsenal para alzarse con su primera victoria profesional.

"Mi fuerte es la zurda, que complica a más de una boxeadora, pero además me esfuerzo en tener potencia y velocidad, que son armas fundamentales para mi estilo que es pura agresividad", destacó.

Claro objetivo

La promesa oranense destacó que "como amateur tengo 44 peleas, 37 ganadas, 3 empates y 3 perdidas. Y ahora tengo una sola perdida por puntos, así que nada, queremos dar vuelta a eso, que es el gran objetivo para pelear por un título argentino".

Cabe recordar que La Medusa debutó en el profesionalismo nada menos que con ante la bonaerense Lucía Pérez, capitana del Seleccionado argentino de boxeo, en agosto del año pasado y perdió solo por puntos.

"Fue un desafío gigante y lo agarré porque no me queda otra en mi peso. Somos muy pocas en la Argentina, así que nada, contenta también porque tengo más chances de ser la próxima campeona argentina", concluyó.

Lo que tenés que saber...



Pura escuela: La Medusa estuvo hace 3 meses en el Deportivo Box, de Tigre, realizando un arduo campamento de boxeo. También con el Team Maidana. "Aprendí un montón. Es otro nivel. Fui sparring en la capital y en varios lugares donde aprendí mucho", resaltó la promesa oranense.

Los tickets: las entradas para disfrutar de la velada del próximo viernes 17, que comenzará a las 20,30 horas en el estadio Delmi, tendrán los siguientes valores: Popular $ 8.000, plateas $ 15.000; ring side $ 25.000 y entradas VIP $ 35.000. Se pueden adquirir por Norteticket.com

Las amateurs: en la velada también estarán en disputas 3 títulos amateurs. En la categoría +91 kg. Mario Núñez se enfrentará a Maxi Cannuni, mientras que en los 75 kg. lo hará Ramiro Paz ante Bruno Maisares y en los 69 kg. Ismael Girón frente a Abraham Parada.

