Gimnasia y Tiro en cuartos de final: sin ventaja deportiva y contra Estudiantes de Río Cuarto o Atlanta

Los octavos de final de la Primera Nacional están en definición y por el momento todos los locales (que cuentan con ventaja deportiva), avanzan a cuartos de final: Atlanta (le ganó 3 a 0 a Chaco For Ever), Gimnasia y Tiro (venció 2 a 0 a Temperley), Gimnasia de Jujuy (empató con San Miguel 0 a 0), Estudiantes de Caseros (le ganó 1 a 0 a Maipú), Tristán Suárez (derrotó 2 a 1 a Agropecuario) y Estudiantes de Río Cuarto (le ganó a Patronato 2 a 1), además de la incorporación de Deportivo Madryn (perdió la final con Gimnasia de Mendoza).

A falta de un solo partido, el de Morón ante San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro ya tiene prácticamente definido a su rival y definirá en condición de visitante sin ventaja deportiva.

Si el gallito vence al ciruja, el albo jugará ante Estudiantes de Río Cuarto (primero en Salta y después en Córdoba, teniendo en cuenta que los partidos son de ida y vuelta a partir de cuartos de final). Si los tucumanos vencen a Morón, Gimnasia se enfrentará a Atlanta (primero en el estadio Michel Torino y después en Villa Crespo).

Las tablas quedarían de la siguiente forma

Si gana Morón

1- Dep Madryn

2- Estudiantes RC

3- Atlanta

4- Estudiantes BA

5- Tristán Suárez

6- Morón

7- Gimnasia y Tiro

8- Gimnasia de Jujuy

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy

Estudiantes RC vs. Gimnasia y Tiro

Atlanta vs. Deportivo Morón

Estudiantes BA vs. Tristán Suárez

Si gana San Martín

1-Dep Madryn

2-Estudiantes RC

3-Atlanta

4-Estudiantes BA

5-Tristán Suárez

6-Gimnasia y Tiro

7-Gimnasia de Jujuy

8-San Martín

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy

Estudiantes RC vs. Gimnasia de Jujuy

Atlanta vs. Gimnasia y Tiro

Estudiantes BA vs. Tristán Suárez