Deportes

Gimnasia y Tiro con hora, día y televisación confirmados para jugar los cuartos de final de la Primera Nacional

Se definieron todos los partidos de ida pero no están confirmados los choques de vuelta.
Lunes, 13 de octubre de 2025 17:38
Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán en los cuartos de final de la Primera Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer qué día se jugará el partido de ida, como así también el horario y la televisación.

El albo y el celeste abrirán esta serie el sábado 18 de octubre a las 22 en el estadio Michel Torino y la televisación estará a cargo de DirecTV. El horario de la vuelta no está definido porque el fin de semana del 26 de octubre habrá elecciones legislativas y por lo tanto no habrá partidos.

Tras el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 19 jugarán Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn (en el estadio 23 de Agosto), a las 14.45. Ese mismo día pero a las 17, Deportivo Morón va a ser local de Atlanta. Finalmente Tristán Suárez recibirá a Estudiantes de Caseros el lunes 20 a las 19. Estos partidos se podrán ver por TyC Sports.

 

