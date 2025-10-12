¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Gimnasia y Tiro en cuartos de final: sin ventaja deportiva y contra Estudiantes de Río Cuarto o Atlanta

A partir de cuartos de final, los partidos serán de ida y vuelta. Conocé cómo quedará la tabla de acuerdo a los resultados de este domingo.
Domingo, 12 de octubre de 2025 20:05
Los octavos de final de la Primera Nacional están en definición y por el momento todos los locales (que cuentan con ventaja deportiva), avanzan a cuartos de final: Atlanta (le ganó 3 a 0 a Chaco For Ever), Gimnasia y Tiro (venció 2 a 0 a Temperley), Gimnasia de Jujuy (empató con San Miguel 0 a 0), Estudiantes de Caseros (le ganó 1 a 0 a Maipú) y tanto Tristán Suárez (a Agropecuario) como Estudiantes de Río Cuarto (a Patronato) obtienen victorias cómodas, además de la incorporación de Deportivo Madryn (perdió la final con Gimnasia de Mendoza).

A falta de un solo partido, el de Morón ante San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro ya tiene prácticamente definido a su rival y definirá en condición de visitante sin ventaja deportiva. 

Si el gallito vence al ciruja, el albo jugará ante Estudiantes de Río Cuarto (primero en Salta y después en Córdoba, teniendo en cuenta que los partidos son de ida y vuelta a partir de cuartos de final). Si los tucumanos vencen a Morón, Gimnasia se enfrentará a Atlanta (primero en el estadio Michel Torino y después en Villa Crespo).

Las tablas quedarían de la siguiente forma

Si gana Morón 

1- Dep Madryn     
2- Estudiantes RC  
3- Atlanta              
4- Estudiantes BA  
5- Tristán Suárez   
6- Morón                
7- Gimnasia y Tiro   
8- Gimnasia de Jujuy 

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
Estudiantes RC vs. Gimnasia y Tiro
Atlanta vs. Deportivo Morón
Estudiantes BA vs. Tristán Suárez

Si gana San Martín

1-Dep Madryn     
2-Estudiantes RC  
3-Atlanta              
4-Estudiantes BA  
5-Tristán Suárez    
6-Gimnasia y Tiro       
7-Gimnasia de Jujuy  
8-San Martín       

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
Estudiantes RC vs. Gimnasia de Jujuy
Atlanta vs. Gimnasia y Tiro
Estudiantes BA vs. Tristán Suárez

