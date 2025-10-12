Gimnasia y Tiro en cuartos de final: sin ventaja deportiva y contra Estudiantes de Río Cuarto o Atlanta

inicia sesión o regístrate.
Los octavos de final de la Primera Nacional están en definición y por el momento todos los locales (que cuentan con ventaja deportiva), avanzan a cuartos de final: Atlanta (le ganó 3 a 0 a Chaco For Ever), Gimnasia y Tiro (venció 2 a 0 a Temperley), Gimnasia de Jujuy (empató con San Miguel 0 a 0), Estudiantes de Caseros (le ganó 1 a 0 a Maipú) y tanto Tristán Suárez (a Agropecuario) como Estudiantes de Río Cuarto (a Patronato) obtienen victorias cómodas, además de la incorporación de Deportivo Madryn (perdió la final con Gimnasia de Mendoza).
A falta de un solo partido, el de Morón ante San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro ya tiene prácticamente definido a su rival y definirá en condición de visitante sin ventaja deportiva.
Si el gallito vence al ciruja, el albo jugará ante Estudiantes de Río Cuarto (primero en Salta y después en Córdoba, teniendo en cuenta que los partidos son de ida y vuelta a partir de cuartos de final). Si los tucumanos vencen a Morón, Gimnasia se enfrentará a Atlanta (primero en el estadio Michel Torino y después en Villa Crespo).
Las tablas quedarían de la siguiente forma
Si gana Morón
1- Dep Madryn
2- Estudiantes RC
3- Atlanta
4- Estudiantes BA
5- Tristán Suárez
6- Morón
7- Gimnasia y Tiro
8- Gimnasia de Jujuy
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
Estudiantes RC vs. Gimnasia y Tiro
Atlanta vs. Deportivo Morón
Estudiantes BA vs. Tristán Suárez
Si gana San Martín
1-Dep Madryn
2-Estudiantes RC
3-Atlanta
4-Estudiantes BA
5-Tristán Suárez
6-Gimnasia y Tiro
7-Gimnasia de Jujuy
8-San Martín
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
Estudiantes RC vs. Gimnasia de Jujuy
Atlanta vs. Gimnasia y Tiro
Estudiantes BA vs. Tristán Suárez