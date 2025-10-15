El taekwondo salteño brilló en Bariloche

El fin de semana se llevó a cabo el torneo "Copa de Campeones 2025" de taekwondo en la ciudad de San Carlos de Bariloche y los salteños lograron imponerse en combates de alto rendimiento y obteniendo destacados resultados.

Cabe destacar que Victoria Brizuela se consagró campeona en la categoría Juvenil Colores -63 kg., mientras que Francesco Guerra se subió en lo más alto del podio en la categoría Infantil Colores.

Por su parte Lorenzo Brizuela obtuvo la medalla se plata en la categoría Juvenil Dan -59 kg; al igual que Emiliano López en la categoría Adulto Dan -58 kg, como asimismo Máximo Paredes en la categoría Juvenil Colores -63 kg.

Los salteños pertenecen a la academia Fénix Club y la delegación estuvo encabezada por el técnico Maximiliano Guerra y el delegado Juan Brizuela. El evento contó con la participación de unos 900 deportistas del país, con equipos de Chile, Perú y Bolivia.