VIDEO. Ciudad de Bolívar hizo historia: venció a Rafaela por penales y ascendió a la Primera Nacional

Ciudad de Bolívar escribió este domingo una de las páginas más emotivas del fútbol de ascenso. El equipo bonaerense se consagró campeón del Torneo Federal A tras vencer por penales (5-4) a Atlético de Rafaela en la final disputada en el Estadio Único de San Nicolás. El partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y se definió en una tanda cargada de tensión, donde los “celestes” mostraron mayor temple.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la paridad y la intensidad táctica. Bolívar, con un plantel joven y ordenado, logró contener a Rafaela -un histórico del fútbol de ascenso- que dispuso de las chances más claras pero no pudo romper la resistencia rival.

En la definición desde los doce pasos, Atlético tuvo dos oportunidades de “match point”, pero falló y dejó la puerta abierta para que Bolívar concrete la hazaña.

Un club que nació en el vóley

La historia de Ciudad de Bolívar tiene un componente único. Fundado en 2002 por Marcelo Tinelli como un proyecto de vóley profesional, el club fue múltiple campeón nacional e internacional. Recién en 2019 decidió incursionar en el fútbol profesional, con el apoyo de un grupo inversor que armó una estructura sólida.

En pocos años escaló desde el Regional Amateur hasta el Federal A, y este domingo selló su ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría más importante del país. “La ciudad es muy chica… todo el mundo está con el club”, destacaron dirigentes tras el partido, reflejando la identificación popular con el proyecto.

Un ascenso que sacude el mapa del interior

Para Bolívar, el salto representa un cambio radical: pasa de ser un club emergente a competir en un torneo nacional de alta exigencia, que reúne a equipos históricos y con fuerte peso territorial. Deberá reforzar su plantel y sostener su estructura para afrontar el nuevo desafío.

Atlético de Rafaela, por su parte, deberá reponerse de la dura derrota. Tendrá una nueva oportunidad de buscar el ascenso en la instancia de reválida del Federal A, aunque la frustración de haberlo tenido tan cerca pesará en lo anímico.