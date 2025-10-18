Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes de Río Cuarto: minuto a minuto, el albo enfrenta otro reto para mentener la ilusión

La obligación de Gimnasia y Tiro, en el partido de ida de esta noche frente a Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, desde las 22, en el estadio David Michel Torino, es conseguir un resultado favorable que le permitiría llegar a la revancha, con mayores chances de acceder a la fase de semifinales del reducido que otorgará al ganador el segundo ascenso de la Primera Nacional.

Se espera un estadio colmado con la gente local en el compromiso que deberá afrontar el albo con el león de Río Cuarto, conducido por Iván Delfino, rival que por la levantada que tuvo en la parte final de la etapa regular del torneo finalizó segundo, con 60 puntos, en la zona B, detrás de Gimnasia y Esgrima de Mendoza (recién ascendido) y ahora corre con ventaja deportiva para avanzar de ronda.

La fortaleza que construyó el equipo que dirige el DT "Teté" Quiroz jugando en casa ofrece las garantías suficiente para dar otro paso firme en esta ocasión.

El albo, con el transcurrir de las fechas desde la etapa regular consiguió hacer valer la localía y una prueba real se presentó en el último partido que disputó el sábado pasado frente a Temperley, al que ganó por 2 a 0, con total autoridad, así, superó la primera serie.

Quiroz pudo armar un equipo que exhibe un juego compacto. Partiendo del sólido trabajo defensivo, las incursiones por las banda genera sorpresas para conectar centro precisos al corazón del área contraria, con la finalidad de llegar al gol y marcar diferencias.

Claro que las fichas por el lado visitante también tiene un eje por el orden que produce con el juego. Logró el pase para jugar con Gimnasia y Tiro, luego de dejar en el camino a Patronato de Paraná, en la instancia anterior.

La partida de Estudiantes de la ciudad de Río Cuarto fue todo festivo. Hubo gritos de aliento cada vez que un jugador se desplazaba hasta el colectivo. La felicidad se hizo notar en cada hincha que se acercó para dejar sus mejores deseos.

La esperanza de los cordobeses se concentraron porque Delfino cuenta con una plantel consolidado. El conjunto de la Ciudad buscará imponerse fuera de su casa y prepararse de la mejor manera para el partido de vuelta en Río Cuarto.

Otra vez, el pueblo millonario vive con mucha intensidad un nuevo partido que le toca jugar el equipo del "Teté" y con la ilusión de volver a festejar.

Habilitaron nuevos accesos al Michel Torino

Nuevos accesos para el publico al estadio David Michel Torino quedaron habilitados luego de las charlas que mantuvieron las autoridades policiales con sus pares del club de Gimnasia y Tiro, durante la semana y que se pondrán en práctica en el partido de esta noche con Estudiantes de Río Cuarto.

Además, en las reuniones se acordó la reapertura para que la gente pueda ocupar la tribuna que da a las instalaciones del club, ofreciendo una mayor comodidad, por la expectativa que se generó para la presentación de hoy del equipo del "Teté" Quiroz.

Tres puertas serán abiertas para la tribuna que se ubica en la avenida Bicentenario, dos por calle Leguizamón para el sector de la bandeja alta,

Asimismo, un buen movimiento para adquirir las entradas se produjo ayer en las boleterías Michel Torino. La venta continuará hoy desde las 18, en el mismo lugar y los precios son: Popular $25.000, popular jubilados $12.000, popular menores $12.000; platea alta $40.000, platea alta jubilados $27.000, platea alta menores $27.000.

Vale recordar que el club de la Vicente López dispuso un aumento de $5.000, cada entrada.

Para dar por finalizado el trabajo de la semana, el plantel millonario entrenó ayer por la tarde. La actividad comprendió movimientos livianos. Luego una nómina conformada por 20 jugadores se dirigieron a un hotel céntrico para aguardar el partido de hoy con Estudiantes de Río Cuarto.