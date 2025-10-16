Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes (RC): cuánto cuesta ver al albo por los cuartos de final en la Primera Nacional

Debido a la trascendencia del partido que Gimnasia y Tiro disputará frente a Estudiantes de Río Cuarto, el próximo sábado, desde las 22, en el David Michel Torino, con el control del árbitro Bryan Ferreyra, por el partido de ida por los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, la dirigencia del club salteño decidió incrementar el precio de las entradas y además mantuvo reuniones con la policía para organizar todo lo inherente al espectáculo deportivo.

Con respecto a la organización del trabajo con los responsables de seguridad de Salta, gira en torno de la cantidad de público que asistirá para ver al equipo que conduce el DT Fernando "Teté" Quiroz, teniendo en cuenta que la afluencia se incrementó considerablemente últimamente.

Con el fin de no entorpecer un partido de tamaña envergadura, se decidió la habilitación de algunos sectores que se encuentran vedados en el estadio David Michel Torino, como el sector de la bandeja baja sobre calle Leguizamón y la tribuna que da en las instalaciones del club.

Todos esos pormenores que hacen al enfrentamiento con los cordobeses, también entró a tallar el incremento de las entradas (5 mil pesos), cuyo tema se tuvo que resolver en forma inmediata con los nuevos precios.

Los nuevos precios de entradas

General $25.000

General jubilados $12.000

General menores $12.000

Platea alta $40.000

Platea alta jubilados $27.000

Platea alta menores $27.000.

El equipo que prepara Teté Quiróz

En la práctica de hoy, el DT de Gimnasia y Tiro, Fernando "Teté" Quiroz podría definir si presentará variantes en el once titular con respecto de aquel equipo que en la fecha pasada venció en forma merecida a Temperley (2-0).

El entrenamiento de Gimnasia y Tiro. Foto: Prensa GyT

La recuperación de Lautaro Gordillo demandó un compás de espera para saber si el "Pollo" Rojas seguirá en la función de volante por izquierda, o bien, el delantero se adelanta unos metros para acompañar a Nicolás Contín, en la zona de ataque.

Federico Abadía; Juan Galetto, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Lautaro Montoya, Ivo Chaves, Matías Birge, Nicolás Rinaldi y Fabricio Rojas; Nicolás Contín y Renzo Reynaga. Así, formaría Gimnasia para recibir a Estudiantes de Río Cuarto.