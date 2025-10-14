¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
14 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Javier Milei y Donald Trump
Congreso farmacéuticos
residencias médicas
Autódromo Martín Miguel de Güemes
Gobierno nacional
Primera Nacional
Seleccion Argentina
Juan Carlos Romero
Seleccion Argentina
Rally de Marruecos
Javier Milei y Donald Trump
Congreso farmacéuticos
residencias médicas
Autódromo Martín Miguel de Güemes
Gobierno nacional
Primera Nacional
Seleccion Argentina
Juan Carlos Romero
Seleccion Argentina
Rally de Marruecos

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR BLUE

$1420.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Así fue la campaña de visitante de Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en cuartos de final en la Primera Nacional

El celeste del sur cordobés fue uno de los mejores equipos del torneo. ¿cómo fue su cosecha de puntos y cuántas victorias sumó fuera de casa? Y a tener en cuenta a sus goleadores.
Martes, 14 de octubre de 2025 20:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en los cuartos de final de la Primera Nacional es uno de los equipos más importantes de la presente temporada. Terminó segundo en la zona B con 60 puntos, pero cómo fue su cosecha de puntos y cuántas victorias sumó en condición de visitante. El choque de ida se jugará este sábado 18 a las 22 en el estadio Michel Torino y será televisado por DirecTV. El día de la vuelta aún no está confirmado.

Condición de visitante:

  - Efectividad: 54,90%
  - Partidos jugados: 17
  - Victorias: 8
  - Empates: 4
  - Derrotas: 5
  - Goles a favor: 19
  - Goles en contra: 14

Condición de local:

  - Efectividad: 62,75%
  - Partidos jugados: 17
  - Victorias: 8
  - Empates: 8
  - Derrotas: 1*
  - Goles a favor: 16
  - Goles en contra: 8

Goleadores del equipo:

-Javier Ferreira: 5 goles
-Lucas González: 5 goles
-Martín Garnerone: 4 goles
 

El estadio Michel Torino es una fortaleza para el albo

La campaña de Gimnasia y Tiro como local  es una de las mejores del torneo (cuarto de la general solo por detrás de Deportivo Madryn, Agropecuario y Atlanta):

 Condición de local:

  - Efectividad: 74,51%
  - Partidos jugados: 17
  - Victorias: 11
  - Empates: 5
  - Derrotas: 1

 Condición de visitante:

  - Efectividad: 25,49%
  - Partidos jugados: 17
  - Victorias: 2
  - Empates: 7
  - Derrotas: 8

 Goleadores del equipo:

 - Nicolás Contín: 6 goles
 - Ivo Chaves: 4 goles
 - Nicolás Reinaldi: 4 goles
 

La última vez de Estudiantes de Río Cuarto en Salta:

Fue el 5 de octubre ante Central Norte con victoria para el celeste por 2 a 1.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD