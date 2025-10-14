Así fue la campaña de visitante de Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en cuartos de final en la Primera Nacional

inicia sesión o regístrate.
Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en los cuartos de final de la Primera Nacional es uno de los equipos más importantes de la presente temporada. Terminó segundo en la zona B con 60 puntos, pero cómo fue su cosecha de puntos y cuántas victorias sumó en condición de visitante. El choque de ida se jugará este sábado 18 a las 22 en el estadio Michel Torino y será televisado por DirecTV. El día de la vuelta aún no está confirmado.
Condición de visitante:
- Efectividad: 54,90%
- Partidos jugados: 17
- Victorias: 8
- Empates: 4
- Derrotas: 5
- Goles a favor: 19
- Goles en contra: 14
Condición de local:
- Efectividad: 62,75%
- Partidos jugados: 17
- Victorias: 8
- Empates: 8
- Derrotas: 1*
- Goles a favor: 16
- Goles en contra: 8
Goleadores del equipo:
-Javier Ferreira: 5 goles
-Lucas González: 5 goles
-Martín Garnerone: 4 goles
El estadio Michel Torino es una fortaleza para el albo
La campaña de Gimnasia y Tiro como local es una de las mejores del torneo (cuarto de la general solo por detrás de Deportivo Madryn, Agropecuario y Atlanta):
Condición de local:
- Efectividad: 74,51%
- Partidos jugados: 17
- Victorias: 11
- Empates: 5
- Derrotas: 1
Condición de visitante:
- Efectividad: 25,49%
- Partidos jugados: 17
- Victorias: 2
- Empates: 7
- Derrotas: 8
Goleadores del equipo:
- Nicolás Contín: 6 goles
- Ivo Chaves: 4 goles
- Nicolás Reinaldi: 4 goles
La última vez de Estudiantes de Río Cuarto en Salta:
Fue el 5 de octubre ante Central Norte con victoria para el celeste por 2 a 1.