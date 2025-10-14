Así fue la campaña de visitante de Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en cuartos de final en la Primera Nacional

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Estudiantes de Río Cuarto, el rival de Gimnasia y Tiro en los cuartos de final de la Primera Nacional es uno de los equipos más importantes de la presente temporada. Terminó segundo en la zona B con 60 puntos, pero cómo fue su cosecha de puntos y cuántas victorias sumó en condición de visitante. El choque de ida se jugará este sábado 18 a las 22 en el estadio Michel Torino y será televisado por DirecTV. El día de la vuelta aún no está confirmado.

Condición de visitante:

- Efectividad: 54,90%

- Partidos jugados: 17

- Victorias: 8

- Empates: 4

- Derrotas: 5

- Goles a favor: 19

- Goles en contra: 14

Condición de local:

- Efectividad: 62,75%

- Partidos jugados: 17

- Victorias: 8

- Empates: 8

- Derrotas: 1*

- Goles a favor: 16

- Goles en contra: 8

Goleadores del equipo:

-Javier Ferreira: 5 goles

-Lucas González: 5 goles

-Martín Garnerone: 4 goles



El estadio Michel Torino es una fortaleza para el albo

La campaña de Gimnasia y Tiro como local es una de las mejores del torneo (cuarto de la general solo por detrás de Deportivo Madryn, Agropecuario y Atlanta):

Condición de local:

- Efectividad: 74,51%

- Partidos jugados: 17

- Victorias: 11

- Empates: 5

- Derrotas: 1

Condición de visitante:

- Efectividad: 25,49%

- Partidos jugados: 17

- Victorias: 2

- Empates: 7

- Derrotas: 8

Goleadores del equipo:

- Nicolás Contín: 6 goles

- Ivo Chaves: 4 goles

- Nicolás Reinaldi: 4 goles



La última vez de Estudiantes de Río Cuarto en Salta:

Fue el 5 de octubre ante Central Norte con victoria para el celeste por 2 a 1.