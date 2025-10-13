Gimnasia y Tiro con hora, día y televisación confirmados para jugar los cuartos de final de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán en los cuartos de final de la Primera Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer qué día se jugará el partido de ida, como así también el horario y la televisación.

El albo y el celeste abrirán esta serie el sábado 18 de octubre a las 22 en el estadio Michel Torino y la televisación estará a cargo de DirecTV. El horario de la vuelta no está definido porque el fin de semana del 26 de octubre habrá elecciones legislativas y por lo tanto no habrá partidos.

Tras el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 19 jugarán Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn (en el estadio 23 de Agosto), a las 14.45. Ese mismo día pero a las 17, Deportivo Morón va a ser local de Atlanta. Finalmente Tristán Suárez recibirá a Estudiantes de Caseros el lunes 20 a las 19. Estos partidos se podrán ver por TyC Sports.