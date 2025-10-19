PUBLICIDAD

Ventas por el Día de la Madre
El chavo del 8 en Salta
mundial sub 20 chile 2025
Elecciones en Bolivia
Secuestro de drogas
Robótica
Fórmula 1
Elecciones 2025
Deportes

El día que Bilardo anticipó los logros de Marruecos: "Acá está el futuro del fútbol"

Este logro con el seleccionado Sub 20 se asemeja a uno no menor en Qatar 2022, cuando la Selección mayor de ese país alcanzó por primera vez las semifinales.
Domingo, 19 de octubre de 2025 21:50
Argentina no pudo este domingo ante Marruecos y el seleccionado marroquí consiguió una histórica conquista de la Copa del Mundo Sub 20 que se llevó a cabo en Chile. Este logro se asemeja a uno no menor en Qatar 2022, cuando la Selección mayor de ese país alcanzó por primera vez las semifinales. Para muchos será una sorpresa, pero un argentino lo anticipó hace muchos años. Se trata de Carlos Salvador Bilardo, quien dijo que allí estaba el futuro del fútbol y, una vez más, el doctor tenía razón.

"Es algo que dije en 1975, cuando fuimos a jugar una copa a Marruecos. Acá está el futuro del fútbol", señaló el doctor en Sábado Bus, programa que en los albores de 2000 conducía Nicolás Repetto. "El futuro no está en Europa, ni en Sudamérica, está en África. Porque ahí la gente todavía juega. Acá, por ejemplo, recorres Capital Federal y no se juega, si recorres el interior del país sí", comentó el campeón del mundo con la Selección de 1986 liderada por Diego Armando Maradona.

"Recorres Europa, por ejemplo Italia, en Roma, Milán, Firenze no se juega. Vas a Alemania y en Múnich, Colonia, no hay gente jugando. En África juegan en todos lados y por eso tienen países muy fuertes, como Camerún, Nigeria, Marruecos, Túnez. Y es bueno porque tienen técnica", completó Bilardo.

