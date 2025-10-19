En la final del Mundial Sub 20, Argentina pierde con Marruecos 1 a 0: seguilo EN VIVO, minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
La Selección Argentina Sub 20 ya se enfrenta a Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, que se desarrolla en Chile y se puede ver por la señal de TV Telefe, a partir de las 20.
20:24
Buen tiro libre para la Selección argentina
Prestianni generó un muy buen tiro libre para la “Albiceleste”, luego de una gran jugada individual.
20:15
Gol de Marruecos
El delantero Yasssir Sabiri abre el marcador con un buen gol de tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo. Floja reacción del arquero argentino Santino Barbi, que no defendió bien su propio palo.
20:10
Falta y amarilla a Barbi
Maurizio Mariani le sacó tarjeta al arquero argentino.
20:09
Revisan la jugada de Barbi en el VAR
Maurizio Mariani se encuentra observando la jugada y analiza si es falta y tarjeta roja.
20:07
Se salvó Argentina
Santino Barbi salió lejos y casi comete una infracción al borde del área.
Seguí el minuto a minuto de la final del Mundial Sub 20:
20:03
¡Empezó la final del Mundial Sub 20!
Argentina y Marruecos ya se enfrentan en la gran final del Mundial Sub 20
Los once de Argentina
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Así forma Marruecos
Gomis; Mamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime, Byar; Mamma y Zabiri.
A qué hora juegan Argentina vs Marruecos
La Final del Mundial Sub 20 se jugará en horario estelar en Sudamérica. A continuación, los horarios según país:
- Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 20:00
- Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
- Bolivia, Venezuela y Paraguay: 19:00
- México: 17:00
- España: 02:00 AM (del lunes 20 de octubre)
Detalles del partido
- Partido: Argentina Sub 20 vs Marruecos Sub 20
- Fecha: domingo, 19 de octubre de 2025
- Hora: 20:00 (Argentina)
- Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile
- Capacidad del estadio: 55,358 espectadores