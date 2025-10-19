PUBLICIDAD

Deportes

En la final del Mundial Sub 20, Argentina pierde con Marruecos 1 a 0: seguilo EN VIVO, minuto a minuto

La competencia, que termina esta noche, se lleva a cabo en Chile y se puede ver por la señal de TV Telefe, a partir de las 20.
Domingo, 19 de octubre de 2025 19:38
La Selección Argentina Sub 20 ya se enfrenta a Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, que se desarrolla en Chile y se puede ver por la señal de TV Telefe, a partir de las 20.

20:24

Buen tiro libre para la Selección argentina

Prestianni generó un muy buen tiro libre para la “Albiceleste”, luego de una gran jugada individual.

20:15

Gol de Marruecos

El delantero Yasssir Sabiri abre el marcador con un buen gol de tiro libre a los 12 minutos del primer tiempo. Floja reacción del arquero argentino Santino Barbi, que no defendió bien su propio palo.

 

20:10

Falta y amarilla a Barbi

Maurizio Mariani le sacó tarjeta al arquero argentino.

20:09

Revisan la jugada de Barbi en el VAR

Maurizio Mariani se encuentra observando la jugada y analiza si es falta y tarjeta roja.

20:07

Se salvó Argentina

Santino Barbi salió lejos y casi comete una infracción al borde del área. 

Seguí el minuto a minuto de la final del Mundial Sub 20:

20:03

¡Empezó la final del Mundial Sub 20!

Argentina y Marruecos ya se enfrentan en la gran final del Mundial Sub 20

Los once de Argentina

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Así forma Marruecos

Gomis; Mamar, Baouf, Bakhty, Zahouani; Khalifi, Essadak, Gessime, Byar; Mamma y Zabiri.

A qué hora juegan Argentina vs Marruecos

La Final del Mundial Sub 20 se jugará en horario estelar en Sudamérica. A continuación, los horarios según país:

  • Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 20:00
  • Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
  • Bolivia, Venezuela y Paraguay: 19:00
  • México: 17:00
  • España: 02:00 AM (del lunes 20 de octubre)

Detalles del partido

  • Partido: Argentina Sub 20 vs Marruecos Sub 20
  • Fecha: domingo, 19 de octubre de 2025
  • Hora: 20:00 (Argentina)
  • Lugar: Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile
  • Capacidad del estadio: 55,358 espectadores

Temas de la nota

