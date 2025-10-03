Francisco Cerúndolo volvió al triunfo en Shanghái y ya está en la tercera ronda

Francisco Cerúndolo (19° del ranking mundial) logró un triunfo clave en el Masters 1000 de Shanghái al derrotar este viernes al experimentado francés Adrian Mannarino en un partido muy cerrado. El argentino se quedó con la victoria por 7-6 (3) y 7-6 (4), luego de dos horas y 23 minutos de juego, y avanzó a la tercera ronda del torneo chino.

Aunque el porteño partía como favorito en la previa por su posición en el ranking, el zurdo francés era un escollo complicado: un jugador con oficio y capaz de incomodar a cualquiera si encuentra ritmo. Pese a la paridad, Cerúndolo mostró temple en los momentos clave y volvió a festejar después de más de un mes sin triunfos oficiales.

Su última victoria había sido en la primera ronda del US Open, ante el italiano Luca Nardi. Desde entonces, había encadenado dos derrotas seguidas: frente al suizo Leandro Riedi en Nueva York y contra el estadounidense Learner Tien en Beijing. El pase a la tercera ronda en Shanghái le devuelve confianza para encarar el final de la temporada.

El próximo desafío para Cerúndolo saldrá del cruce entre el noruego Casper Ruud (11°) y el belga Zizou Bergs, un duelo que definirá quién será su rival en busca de los octavos de final.

Báez no pudo con Rune

La otra presentación argentina de la jornada fue la de Sebastián Báez, quien batalló pero no logró superar al danés Holger Rune (10°). El europeo se impuso por 7-5 y 6-4 en una hora y 45 minutos, y avanzó para medirse en la siguiente ronda con el francés Ugo Humbert (21°), vencedor del australiano Jordan Thompson.