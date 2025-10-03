¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Allanamiento y secuestro
Salud publica
Franco Colapinto
Salud publica
GP de Singapur
feria del libro de Salta
El mercado en tu barrio
Pobreza
Copa Argentina de Tenis
trigemelos
Deportes

Franco Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1 del GP de Singapur

El argentino finalizó a más de dos segundos del ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso.
Viernes, 03 de octubre de 2025 07:44
Franco Colapinto
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 150 milésimas de Alonso, mientras que tercero y cuarto quedaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

A su vez, los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quedaron quinto y sexto, respectivamente, y tendrán que mejorar mucho si quieren dar pelea en este Gran Premio de Singapur.

Pese a la posición en la que finalizó, a Colapinto le sirvió esta FP1 para ajustar detalles en su Alpine de cara a la práctica libre 2, que comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

El único piloto que terminó por debajo de Colapinto en esta sesión fue el tailandés Alexander Albon, quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su Williams al comenzar la sesión.

