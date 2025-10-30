El cumpleaños de Diego, eterno: debut con caño incluido a un salteño, la historia de "Chacho" Cabrera

Un día como hoy, hace 65 años, nacía Diego Armando Maradona en el Hospital Evita de Lanús a las 7.05 de la mañana. Un cartel que decía "nació acá", permaneció durante un tiempo en la puerta de ingreso (de la actual calle Maradona) y fue uno de los afiches más icónicos como el de "e non sanno che se só perso (no saben lo que se perdieron)", puesto en el cementerio de Nápoles después del primer scudetto. "Pelusa" debutó a 10 días de cumplir los 16 años, fue contra Talleres en la derrota de Argentinos Juniors por 1 a 0, pero lo más destacado fue el caño que tiró en una de sus primeras intervenciones y fue ante un salteño.

Sí, la primera fantasía de Maradona la sufrió el salteño Juan Domingo Patricio "Chacho" Carrera, volante de Talleres de Córdoba con un pasado previo en Gimnasia y Tiro.

Juan Domingo Patricio Cabrera en el plantel de 1974 en Gimnasia y Tiro. Dpto de historia de GyT

Cuando Diego Armando Maradona anunció su retiro, Clarín lanzó una edición especial en la que contó la historia de Chacho: "Hoy, el hombre que no cerró sus piernas a tiempo maneja un remís en Salta y relata: "Yo ni sabía quién era. Se la dio al 3 y el 3 se la devolvió. Maradona recibió de espaldas y cuando se dio vuelta, como soy medio chueco, me tiró el caño. No sentí bronca porque íbamos ganando. Si estábamos perdiendo seguro que lo corría y lo bajaba de un patadón ja,ja.... Jamás hablé con Diego de esa jugada, ni cuando estuvimos en la Selección, con Menotti, después de ganar el Mundial 78".

"Sabiendo todo lo que fue él, si hoy se diera la misma situación, le abriría las piernas; ni lo pensaría. No te está haciendo un caño un Ruggeri, un Giunta. Es un caño de M,aradona, del Mejor".

De Salta al mundo

Cabrera nació el 18 de junio de 1952 en la capital salteña y debutó en el millonario en 1970. Jugó en el albo hasta el 76 y ese año pasó a Talleres de Córdoba. El 20 de octubre de ese año se "comió" un caño de Diego.

Tras pasar por la T, entre 1979 y 1980 jugó en el FC Girodins de Burdeos (Francia) y luego volvió a la Argentina para jugar en San Lorenzo (1980-1981), Vélez Sarsfield (1981-1983), Racing de Córdoba (1983-1984) y regresó a Talleres en 1985. También jugó en la Selección argentina.