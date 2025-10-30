Gimnasia y Tiro se juega esta noche el pase a semis en Córdoba

Un partido decisivo debe cumplir esta noche Gimnasia y Tiro frente a Estudiantes en Río Cuarto, Córdoba, desde las 21.10, con el control del árbitro Daniel Zamora, en la ronda de revanchas por los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso de categoría.

El albo está obligado a ganar, el único resultado que necesita para lograr la clasificación, porque en el partido de ida que se jugó en Salta empataron 0 a 0 y la ventaja deportiva para esta ocasión favorece al dueño de casa, si hoy se produce una nueva igualdad.

La preparación del conjunto millonario para el enfrentamiento de vuelta con el representativo riocuartense, con un descanso de por medio debido a las elecciones legislativa del domingo pasado, fue para evaluar el sistema táctico y el estado de algunos jugadores.

Durante las actividades de la semana, el mediocampista Matías Birge entrenó en forma diferenciada y finalmente no conformó la delegación que el jueves por la noche viajó a Río Cuarto.

La baja en el once millonario del volante central se produce en un momento dónde realmente hace falta y su presencia se torna insustituible; además, es un jugador que encajó fuertemente en el andamiaje de juego y todo lo que se propone de visitante. Teniendo en cuenta de que cuando se presentaron partidos de mucha trascendencia, la entrega resulto una herramienta ideal para conseguir resultados a favor.

El "Tete" Quiroz siempre marcó un orden por el juego que desplegó Gimnasia y Tiro en el torneo, tanto en la fase regular y el primero que disputó contra Temperley en el reducido. El técnico encontró respuestas adecuadas ante las adversidades. Se consiguió amalgamar y fortalecer un determinado esquema para que la estructura de juego no se resienta y es lo que deberá prevalecer en un compromiso complicado contra el león de Río Cuarto.

Nuevamente, Gimnasia y Tiro tiene un desafío donde este grupo de jugadores buscarán avanzar de fase. La parada no es sencilla, ante un duro adversario y que los demostró la vez pasada en Michel Torino, pero nada es imposible, más cuando de fútbol se trata. Esa confianza a pleno es la que se agigantó por estás horas en Córdoba.

Cómo formarán ambos equipos



Estudiantes de Río Cuarto: B. Olivera, M. Ruiz Díaz, G. Maffini, J. Antonini, L. Angelini, V. Fenoglio, A. Cabrera, T. Gonzalez, M. Garnerone, J. Ferreira y L. González. DT: I. Delfino

Gimnasia y Tiro: F. Abadía, I. Chaves, M. Guanini, G. Díaz, L. Montoya, F. Rojas, M. Morello, W. Busse, N. Rinaldi, N. Contín y L. Gordillo. DT: F. Quiroz