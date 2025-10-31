Tump y Xi llegan a acuerdos y reducen la guerra comercial

Estados Unidos y China anunciaron varios acuerdos ayer tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, que suponen una cierta desescalada en la guerra comercial entre las potencias, con rebajas arancelarias, levantamiento de restricciones a exportaciones y el acercamiento en asuntos como Ucrania.

"Diría que, en una escala del 1 al 10, la reunión fue un 12", dijo Trump a la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial, en el que regresó a Washington tras el encuentro celebrado en la Base Aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria surcoreana de Busan, y que se prolongó algo menos de dos horas.

El líder chino, que permaneció en Corea del Sur para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la cercana ciudad de Gyeongju (31-1 de noviembre), tendió la mano a Trump para la cooperación y, sin entrar en valoraciones sobre la reunión, urgió a Washington a centrarse en el largo plazo para evitar "caer en un círculo vicioso de represalias".

China "nunca busca desafiar ni reemplazar a ningún país", dijo Xi, según informó la agencia oficial Xinhua tras el encuentro.

El primero en anunciar resultados fue Trump, quien informó de su decisión de reducir del 20 % al 10 % los aranceles impuestos a China en represalia por el tráfico de fentanilo -de cuyo origen culpa Pekín- por la disposición a colaborar que aseguró haber mostrado Xi.

Al rebajar los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China se reducen del 57 % al 47 %, apuntó Trump.

Las dos potencias pactaron asimismo suspender durante un año las tasas portuarias mutuas desde octubre, anunció Pekín.

Por otro lado, mientras Trump afirmó de manera contundente que "se ha solucionado" la cuestión referente a las tierras raras, minerales estratégicos cuya exportación y procesamiento Pekín casi monopoliza, China anunció que ha decidido aplazar durante un año las últimas restricciones a las exportaciones del 9 de octubre.

Trump también aseguró que China ha accedido a retomar la compra de soja estadounidense, el principal producto agrícola de exportación del país, suspendida durante la guerra comercial.