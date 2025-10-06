¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
7 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ministerio de Economía
campaña de la Libertad Avanza
Taekwondo
Basquetbol infantil
Boxeo
Pensiones por discapacidad
asistencia psicológica
Feria del Libro
Enresp
Ministerio de Economía
campaña de la Libertad Avanza
Taekwondo
Basquetbol infantil
Boxeo
Pensiones por discapacidad
asistencia psicológica
Feria del Libro
Enresp

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

El taekwondo salteño sigue copando podios con la escuela TEDY

Cosechó trofeos en Jujuy y mira el Interprovincial del próximo el 18 de octubre próximo.
Martes, 07 de octubre de 2025 01:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Salta sigue dando pasos agigantados en el taekwondo y a mediados de septiembre dejó una gran imagen en el XXXVI Campeonato Nacional Argentino que se llevó a cabo en la Tacita de Plata.
Nuestra provincia compitió por medio de la escuela TEDY, a cargo del sabon-nim y 6 DAN, Jesús Yapura, en donde demostraron un gran desempeño de todos los competidores, que ahora se preparan para competir, el próximo 18 de octubre en Tucumán, de torneo Interprovincial.
Pero lo cierto es que en Jujuy la escuela TEDY obtuvo grandes premios. Yapura se consagró campeón en lucha y en tul de la categoría veteranos de 45 a 59 años, mientras que Marcelo López logró el subcampeonato en tul y fue 3º en lucha.
Por su parte, Cristian Cardoso obtuvo el segundo puesto en lucha y el mismo lugar en tul; Eunice Vilte logró el segundo lugar en lucha y también en tul; Francisco Heredia se quedó con el tercer puesto en lucha y segundo en tul, mientras que Baltazar Tosini logró el 1º puesto en lucha y 2º en tul.
Asimismo Belén Quispe se adjudicó el 2º lugar en lucha y lo repitió en tul, al igual que Emilio Quispe, que logró el mismo lugar en ambas categorías.
Cabe destacar que TEDY competirá el 18/10 en el Interprovincial en Jujuy y el 15/11 del primer torneo internacional policial en Tucumán. El 22 de noviembre participará del torneo interprovincial en Santa María, Catamarca.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD