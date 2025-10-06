El taekwondo salteño sigue copando podios con la escuela TEDY

Salta sigue dando pasos agigantados en el taekwondo y a mediados de septiembre dejó una gran imagen en el XXXVI Campeonato Nacional Argentino que se llevó a cabo en la Tacita de Plata.

Nuestra provincia compitió por medio de la escuela TEDY, a cargo del sabon-nim y 6 DAN, Jesús Yapura, en donde demostraron un gran desempeño de todos los competidores, que ahora se preparan para competir, el próximo 18 de octubre en Tucumán, de torneo Interprovincial.

Pero lo cierto es que en Jujuy la escuela TEDY obtuvo grandes premios. Yapura se consagró campeón en lucha y en tul de la categoría veteranos de 45 a 59 años, mientras que Marcelo López logró el subcampeonato en tul y fue 3º en lucha.

Por su parte, Cristian Cardoso obtuvo el segundo puesto en lucha y el mismo lugar en tul; Eunice Vilte logró el segundo lugar en lucha y también en tul; Francisco Heredia se quedó con el tercer puesto en lucha y segundo en tul, mientras que Baltazar Tosini logró el 1º puesto en lucha y 2º en tul.

Asimismo Belén Quispe se adjudicó el 2º lugar en lucha y lo repitió en tul, al igual que Emilio Quispe, que logró el mismo lugar en ambas categorías.

Cabe destacar que TEDY competirá el 18/10 en el Interprovincial en Jujuy y el 15/11 del primer torneo internacional policial en Tucumán. El 22 de noviembre participará del torneo interprovincial en Santa María, Catamarca.