Deportes

River despide a Miguel Ángel Russo con respeto y homenaje

El “Millonario” reconoció la trayectoria del exentrenador y su legado en el fútbol argentino, destacando su liderazgo, profesionalismo y pasión por el deporte.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 19:56
Tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, River Plate subió una publicación por su partida. 

En el arranque del escrito, el “Millonario” manifestó “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT”.

“Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”, cerró el posteo de redes sociales.

Miguel Ángel Russo será recordado no solo por sus logros deportivos, sino también por su carácter y su capacidad de liderazgo dentro y fuera de la cancha. Su trayectoria como jugador y entrenador dejó huellas imborrables en cada club que dirigió, y su legado trascenderá generaciones de futbolistas y aficionados.

El mensaje de River refleja cómo, más allá de la rivalidad histórica, el fútbol argentino reconoce y honra a quienes dedicaron su vida al deporte. Russo deja un recuerdo imborrable de profesionalismo, pasión y compromiso con el fútbol, y su memoria seguirá presente en cada cancha que lo vio brillar.

