El día que Miguel Ángel Russo se emocionó al recordar a su abuela

El mundo Boca, y del fútbol argentino en general, atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento del histórico entrenador Miguel Ángel Russo, quien había sida internado este lunes en el Instituto Fleni por una infección urinaria.

En un memorable diálogo con TyC Sports, en el formato “Líbero Vs.”, el periodista Matías Pelliccioni le consultó al ex mediocampista a que tres personajes, “que estén en esta vida o no”, invitaría a un asado.

Ante la pregunta, “Miguelo” no dudó y regaló un emotivo momento. “Lo haría con dos. Mi padre, que no tuve la oportunidad de conocerlo, y mi nona que me formó culturalmente. Siendo pobre me llevaba a tomar café, a museos, al Colón”, dijo. A partir de allí, Russo hizo un gesto con la mano derecha en señal de “hasta acá”, con lagrimas en los ojos, y mandó un beso al cielo.

Luego de la emoción, continuó: “Yo sufrí mucho la muerte de mi abuela”. Y para terminar, el DT oriundo de Lanús se describió a si mismo como “una persona que trata de ser lo más común, sensata y razonable posible”, “agradecida a una cosa redonda que da vueltas en cada acto de mi vida” y que “no vive con algo que no sea atrás de una pelota”.