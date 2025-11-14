En vivo. Mundial Qatar sub 17. México derrotó por penales a Argentina

La Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada del Mundial tras caer 5-4 en la definición por penales frente a México, luego de igualar 2-2 en un partido vibrante que se disputó por los 16avos de final. El equipo dirigido por Diego Placente, que había sido el mejor de la fase de grupos, no logró sostener la ventaja inicial y terminó despidiéndose del torneo.

Argentina comenzó mejor y abrió el marcador gracias a un golazo de Ramiro Tulian, luego de un primer tiempo en el que dominó las acciones. Sin embargo, México reaccionó con fuerza en el complemento y dio vuelta el resultado con un doblete de Luis Gamboa, aprovechando el envión ofensivo con el que salió a jugar la segunda parte.

Cuando todo parecía definido, un error en la salida del arquero mexicano le permitió a la Albiceleste igualar sobre el final con un cabezazo de Fernando Closter, llevando el duelo a la definición desde los doce pasos.

En la tanda de penales, México fue implacable: convirtió todos sus remates. Argentina, en cambio, falló el primero, cuando Santiago López le contuvo el disparo a Gastón Bouhier. Esa diferencia inicial resultó determinante y selló la eliminación del conjunto nacional.

Con este triunfo, México avanzó a la siguiente ronda y se medirá ante Portugal, que dejó en el camino a Bélgica tras ganarle 2-1. Argentina, por su parte, se despide del Mundial Sub 17 con la frustración de haber quedado afuera pese a un sólido rendimiento en la fase inicial.