En el último partido del año, Argentina le gana a Anolga

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

13:55

GOL DE ARGENTINA

Lautaro Martínez convirtió a los 43 minutos del primer tiempo el 1 a 0 de Argentina ante Angola.

13:29

CASI EL PRIMERO DE ARGENTINA

Messi le ganó a los centrales y cruzó el remate pero el arquero Hugo Marques tapó muy bien y envió el disparo a un costado.

13:14

EL 11 ARGENTINO

12:54

Formaciones confirmadas

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, David Carmo; Antonio Maestro, Tó Carneiro, Fredy, Beni Mukendi; Zito Luvumbo y M´Bala Nzola. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

12:15

¡Hola a todos! Soy Federico Guerendiain, integrante de la sección de deportes de la Agencia Noticias Argentinas, y voy a hacer la cobertura del partido entre Argentina y Angola.

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) – La Selección argentina se enfrenta a partir de las 13 con su par de Angola, en el que será el último partido de 20215 de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 13 en el estadio 11 de Noviembre de Luanda, que tiene capacidad para 48.500 espectadores. Seguilo en vivo en la Agencia Noticias Argentinas #AgenciaNA

Noticia en desarrollo…