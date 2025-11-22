PUBLICIDAD

GNC en Salta
mundial de robótica
Franco Colapinto
Siniestro vial
Jair Bolsonaro
fas 2025
Abandono de persona
caraguay
Deportes

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: “Una pena”

El argentino largará 15° en el GP de Las Vegas.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 10:02
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine), quien largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, se lamentó por el error que tuvo en la penúltima vuelta de la clasificación: “Una pena”.

Colapinto había tenido una muy buena Q1, en la que terminó 11° y pudo meterse entre los 15 que avanzaron a la Q2.

Sin embargo, no pudo redondear una buena actuación en la segunda tanda clasificatoria, ya que necesitaba un buen tiempo en sus últimas vueltas debido a que habían mejorado mucho las condiciones de pista bajo la lluvia y su ilusión se vino abajo cuando se pasó en una curva.

Con respecto a dicho momento, el argentino explicó: “En la ante última vuelta venía bajando mucho y toque el piano en la penúltima curva y se me puso todo de costado”.

“Es una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si llegaba a Q3, pero 11 quedaba seguro”, se lamentó el argentino.

Además, reconoció que “fue una qualy difícil” porque “había poco grip y mucho spray”.tVi3ug

La carrera del Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo segunda fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a la una de la madrugada y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas. Allí, Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en un 2025 muy complicado en Alpine.

#AgenciaNA 

