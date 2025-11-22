PUBLICIDAD

23 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

VIDEO. Argentinos Juniors venció a Vélez 2 a 0 y clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura

Con un doblete de Hernán López Muñoz, el bicho ganó de visitante y ya espera por el ganador de Boca-Talleres. 
Sabado, 22 de noviembre de 2025 22:03
Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez Sarsfield, en condición de visitante, y se clasificó para los cuartos de final del Torneo Clausura donde enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba.

En el partido disputado en el estadio José Amalfitani, el mediocampista Hernán López Muñoz marcó los dos goles del ´Bicho´ a los 13 y 18 minutos del complemento. Además, a los 30 minutos, Agustín Bouzat se fue expulsado por doble amarilla.

Con este resultado, el equipo de Nicolás Diez elimina a uno de sus máximos rivales del Torneo Clausura, certamen donde el ´Bicho´ enfrentará al ganador del partido entre Boca y Talleres de Córdoba en cuartos de final.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto finaliza el año con sabor a poco ya que, además de quedar eliminado, no clasificó a ninguna copa internacional para el 2026. 

 

El minuto a minuto de Vélez y Argentinos Juniors

Temas de la nota

Últimas noticias

