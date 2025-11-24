La Asociación Salteña de Boxeo pone fin a la polémica y afianza el diálogo

Terminó la última saga de "Rocky Balboa" en Salta. Después de varios meses, finalmente las autoridades electas el 11 de enero de este año de la Asociación Salteña de Boxeo (A.Sal.Box) fue reconocida oficialmente y pone punto final a una serie de impugnaciones y falsas autoridades.

Es que si bien Personería Jurídica difundió en abril pasado la resolución final aprobando a la lista ganadora encabezada por Eduardo Rivera como legítimo presidente con un mandato de 3 años, varios sectores y entidades oficiales se rehusaban a aceptarlo, argumentando que el presidente era Miguel Reynaga, presidente de Alsa.

Y quizás, uno de los mayores opositores fue la propia Comisión Municipal de Box, una entidad que se "mal acostumbró" por muchos años a manejar los eventos de boxeo en la capital salteña.

Pero hoy, casi disuelta, la presión siguió y a mediados de noviembre, una certificación del Gobierno de la Provincia terminó "sepultando" los falsos argumentos.

Es que el 13 de noviembre pasado, y con la firma del subsecretario de Gobierno Nicolás Zenteno Núñez, se otorga una certificación con la nómina completa del equipo encabezado por Rivera. Punto final.

"Nosotros ganamos las elecciones el 11 de enero y a partir de allí comenzó una pelea para ser reconocidos y poder trabajar y unificar todos los sectores del boxeo salteño", resaltó Rivera.

Palos en la rueda

En ese sentido destacó que "si bien la Federación Argentina de Boxeo encabezada por Luis Dolfi comunicó que los ganadores fuimos nosotros y que el diálogo y los trámites debían hacerse por medio de la nueva comisión directiva, en nuestra ciudad hubo mucho palos en la rueda".

Al ser consultado por el tema Reynaga, aclaró "que Reynaga solo nos prestó las instalaciones de Alsa para la asamblea de enero. Puede haber habido una confusión, pero de allí a no reconocernos como nueva comisión, a los que se sumaron pedidos de impugnación, nos hizo sospechar maniobras sospechosas".

De todos modos, Rivera aclaró que "comienza una nueva etapa de diálogo y trabajo con todos los sectores del boxeo".

La actual comisión

Eduardo Rivera es el actual presidente de la A.Sal.Box que fue elegido en asamblea el pasado 11 de enero y le siguen Valentín Armella (secretario); Enrique Lencina (tesorero): Roberto Colque y Nancy López (vocales titulares); Gustavo Moya y Cristóbal Vásquez (vocales suplentes), mientras que el Órgano de Fiscalización está compuesto por Alejandro Hurtado y Gustavo Jorge.