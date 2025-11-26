Boca Juniors le ganó un juicio a Agustín Almendra y el jugador deberá pagar más de US$ 769.000

La dirigencia de Boca Juniors recibió en las últimas horas un fallo favorable en una demanda judicial iniciada contra el actual mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, quien fue condenado a pagar la suma de US$ 769.231 en concepto de resarcimiento.

El conflicto se originó a partir de un préstamo de 500.000 dólares que el club le otorgó al jugador en el año 2019, destinado a la adquisición de una vivienda. Según consta en la causa, el futbolista no cumplió con la devolución de ese dinero, por lo que la institución decidió iniciar acciones legales tras su salida del club.

La situación se agravó luego de que Almendra quedara en condición de jugador libre en 2023, tras un fuerte conflicto con el entonces entrenador Sebastián Battaglia, quien lo había apartado del plantel profesional. El mediocampista se negó a renovar su contrato y abandonó el club sin que se hubiera resuelto previamente la deuda.

El fallo judicial determinó que el futbolista deberá afrontar no solo el capital adeudado, sino también intereses y otros cargos derivados del proceso, lo que elevó el monto final a los US$ 769.231, una cifra que representa uno de los casos más resonantes en cuanto a litigios económicos entre clubes y jugadores en el fútbol argentino reciente.

Formado en las inferiores de Boca, Almendra debutó en Primera en 2018. Durante su paso por el club disputó 69 partidos oficiales, convirtió 6 goles y obtuvo cuatro títulos, formando parte de planteles campeones a nivel local e internacional.

Desde su llegada a Racing, a mediados de 2023, el volante se consolidó como una pieza habitual en el esquema del equipo dirigido por Gustavo Costas. En ese período jugó 59 partidos, marcó 5 goles y dio 9 asistencias, siendo parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

El fallo a favor de Boca sienta un precedente importante en lo que respecta a la recuperación de deudas contractuales en el fútbol argentino, un tema que genera preocupación constante en la dirigencia de los clubes por los altos montos económicos que suelen involucrar este tipo de operaciones.

Ahora, resta conocer cuál será la postura del jugador y de su entorno legal: si aceptará la sentencia o si buscará apelar el fallo, lo que podría extender el conflicto en los tribunales. Mientras tanto, la causa ya tiene impacto tanto en el plano judicial como en el deportivo, donde el nombre de Almendra vuelve a quedar en el centro de la escena.

