A lo Jordan: la espectacular volcada de Chance Hunter en el triunfo de Salta Basket ante Huracán Las Heras

Salta Basket arrancó muy bien la presente temporada de la Liga Argentina de Básquet: ganó cuatro de los seis partidos que jugó y el último miércoles derrotó a Huracán Las Heras de Mendoza por 67 a 65 en el suplementario. Una de las mejores jugadas del partido estuvo protagonizada por Chance Hunter, el norteamericano que llegó como refuerzo y de a poco se está transformando en un jugador clave.

El alero de 27 años realizó una espectacular volcada que generó una gran ovación y la cuenta oficial de los infernales publicó la jugada en cámara lenta, casi imitando a una histórica imagen de Michael Jordan.

El jugador llega proveniente del Neptune de Irlanda, nació el 31 de agosto de 1998 en Las Vegas (California), mide 1,98 metros y se desempeña principalmente como escolta o alero, con capacidad para ayudar en la conducción del balón pero también para jugar abierto y tomar lanzamientos desde la línea de tres.

Su juego se destaca por una gran capacidad atlética, buena penetración, solidez defensiva y efectividad en tiros de media y larga distancia.