PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas
Ajedrez en Salta
Especial
Narcotráfico en Salta
CGT
Primera Nacional
Gimnasia y Tiro
River Plate
Causa Jimena Salas
Ajedrez en Salta
Especial
Narcotráfico en Salta
CGT
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Atención hinchas de Gimnasia y Central: la Primera Nacional 2026 mantendría su formato y se jugaría durante el Mundial

¿Habrá clásico salteño? Estas son las novedades que hay que saber para la competencia del próximo año.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 20:24
La temporada 2026 podría cruzar a cuervos y millonarios.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Se conocieron los primeros detalles de la próxima temporada de la Primera Nacional con las participaciones de Gimnasia y Tiro y Central Norte, que mantendría el mismo formato de competencia utilizado en 2025. Según informaron fuentes cercanas a la organización del certamen, las zonas serán sorteadas en los primeros días de diciembre y el campeonato comenzará el primer fin de semana de febrero. ¿Habrá clásico salteño?

Una de las novedades más destacadas es que el torneo se disputaría durante la realización del Mundial 2026, que tendrá lugar entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, se prevé un receso entre la primera y la segunda rueda del campeonato para permitir la recuperación de los equipos y ajustar el calendario. 

La hinchada del albo quiere el ascenso.

El sistema de competencia no presentará cambios: habrá dos zonas, con dos descensos por grupo y ocho equipos clasificados al reducido final por el segundo ascenso. Como es habitual, el campeón de cada zona peleará por el ascenso directo, mientras que el resto buscará su lugar en la máxima categoría a través de la instancia eliminatoria. También habría interzonales por lo que puede darse el clásico entre Gimnasia y Central.

Los hinchas de Central se ilusionan con un mejor 2026.

De esta manera, la Primera Nacional 2026 mantendrá la estructura que se consolidó en los últimos años, con el objetivo de garantizar continuidad deportiva y previsibilidad en un calendario que, una vez más, se cruzará con un evento mundialista.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD