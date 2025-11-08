Colapinto, tras quedar 18º en la clasificación en Interlagos: “Me sentí bastante lento"

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, afirmó que se sintió “bastante lento” tras los cambios que sufrió su auto para la clasificación del Gran Premio de Brasil donde largará décimoctavo.

Este sábado en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, San Pablo, el piloto argentino de 22 años afirmó: “Cuando cambías el chasis, hay un par de cosas que hay que revisar y hoy no fuimos rápido como quisiera. Una pena, fue un día duro para el equipo pero muy agradecido de que hayan puesto el auto en la pista”.

“Capaz algo hay para hacer, hay que ver con los ingenieros y decidir. Me senti bastante lento, cambiamos el auto entero así que seguro hay varios cambios. No estaba rápido, una pena. Creo que Pierre (Gasly) mostró que el auto estaba muy bien este fin de semana y, por el choque de la sprint qualy, no pudimos demostrar el poder que tenía. Me da un poco de bronca no poder estar rápido, nada más” agregó.

En el inicio de este sábado en San Pablo en el marco de la sprint de clasificación, Colapinto marchaba décimocuarto luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones pero se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño” se lamentó el argentino tras este choque.

Este domingo, en la carrera principal del Gran Premio de Brasil, Colapinto largará desde la décimoctava posición mientras que su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el noveno lugar.