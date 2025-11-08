Franco Colapinto no superó la Q1 y largará en la posición 18 el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo una jornada fácil en el circuito de Interlagos, Brasil. Luego del accidente sufrido más temprano durante la carrera sprint, el corredor de Alpine logró salir a clasificar gracias al trabajo contrarreloj de sus mecánicos, pero la falta de velocidad en su monoplaza lo dejó fuera en la primera tanda. De esta manera, largará el Gran Premio de San Pablo desde el puesto 18, en una sesión marcada por el inesperado rendimiento del campeón del mundo Max Verstappen y la nueva pole position de Lando Norris.

Un día cuesta arriba para Colapinto

El equipo Alpine debió reemplazar el chasis y la caja de cambios del auto del pilarense, además de adaptar otras piezas para que pudiera volver a la pista. Sin embargo, el trabajo de emergencia no alcanzó para que el argentino se sintiera cómodo. Colapinto no encontró adherencia ni ritmo y quedó lejos del tiempo necesario para avanzar a la Q2.

“Cuando cambiás el chasis hay un par de cosas que hay que revisar. No íbamos nada rápido. Una pena. Es un día duro para el equipo, pero muy agradecido a que hayan puesto el auto en pista”, expresó el piloto en diálogo con ESPN.

Su tiempo final lo dejó en la penúltima fila, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), quien ni siquiera pudo participar por el fuerte accidente que sufrió en la última vuelta de la sprint.

Gasly sorprendió dentro del mismo equipo

Mientras Colapinto padecía con el rendimiento de su monoplaza, su compañero de equipo Pierre Gasly dio la nota en Alpine. El francés avanzó hasta la Q3 y logró el noveno puesto en la clasificación, superando incluso al alemán Nico Hulkenberg (Sauber). En la Q1, Gasly había sido segundo, sacándole 750 milésimas al argentino, una diferencia poco habitual en una temporada donde Colapinto venía mostrando mayor consistencia que su compañero.

Verstappen, afuera en la Q1: un golpe inesperado

La gran sorpresa de la jornada llegó de la mano del campeón mundial. Max Verstappen (Red Bull) quedó eliminado en la Q1, algo que no ocurría desde el Gran Premio de Rusia 2021. El neerlandés se quejó durante toda la tanda por la falta de adherencia del auto, y las imágenes a bordo mostraron cómo tuvo que luchar con el volante para mantener el control en las curvas de Interlagos. Su clasificación final lo deja en el puesto 16, muy lejos de la pelea por los puntos.

Norris voló en Interlagos

El más rápido del día fue el inglés Lando Norris (McLaren), quien marcó la pole position con una vuelta impecable, confirmando su gran momento tras haber ganado la sprint horas antes. Lo siguió el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), una de las grandes revelaciones del fin de semana.

Con estos resultados, Norris amplía su ventaja en el campeonato mundial de pilotos: le saca nueve puntos a su compañero Oscar Piastri —que se accidentó y no sumó en la sprint— y 39 a Verstappen, que deberá escalar posiciones desde el arranque para seguir con chances en la lucha por el título.

Así quedó el top 10 de la clasificación

Posición Piloto País Equipo N° Tiempo 1 Lando Norris Reino Unido McLaren #4 1:09.511 2 Andrea Kimi Antonelli Italia Mercedes #12 1:09.685 3 Charles Leclerc Mónaco Ferrari #16 1:09.805 4 Oscar Piastri Australia McLaren #81 1:09.886 5 Isack Hadjar Francia RB #6 1:09.931 6 George Russell Reino Unido Mercedes #63 1:09.942 7 Liam Lawson Nueva Zelanda RB #30 1:09.962 8 Oliver Bearman Reino Unido Haas #87 1:09.977 9 Pierre Gasly Francia Alpine #10 1:10.002 10 Nico Hulkenberg Alemania Kick Sauber #27 1:10.039 11 Fernando Alonso España Aston Martin #14 1:10.001 12 Alex Albon Tailandia Williams #23 1:10.053 13 Lewis Hamilton Reino Unido Ferrari #44 1:10.100 14 Lance Stroll Canadá Aston Martin #18 1:10.161 15 Carlos Sainz Jr. España Williams #55 1:10.472 16 Max Verstappen Países Bajos Red Bull #1 1:10.403 17 Esteban Ocon Francia Haas #31 1:10.438 18 Franco Colapinto Argentina Alpine #43 1:10.632 19 Yuki Tsunoda Japón Red Bull #22 1:10.711 20 Gabriel Bortoleto Brasil Kick Sauber #5 —

El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 se correrá este domingo a las 14 (hora argentina), en el legendario circuito José Carlos Pace. Será una carrera clave tanto para el futuro de Lando Norris en el campeonato como para el ánimo de Franco Colapinto, que buscará remontar desde atrás en una pista donde todo puede pasar.