PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
1 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal
Marta Fort
Wanda Nara
Rosalía
Defensor del pueblo
Chiqui Tapia
Liga Profesional de Fútbol
Temporal en Rosario de la Frontera
Código Penal
Marta Fort
Wanda Nara
Rosalía
Defensor del pueblo
Chiqui Tapia
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Barracas vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO: el lobo golpea en el estadio de El Guapo y quiere llegar a semis

A los 22 minutos del primer tiempo, Manuel Panaro marcó el gol del lobo.
Lunes, 01 de diciembre de 2025 17:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro se disputa en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, secundado en el VAR por Jorge Baliño.

 

Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD