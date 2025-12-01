Barracas vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO: el lobo golpea en el estadio de El Guapo y quiere llegar a semis

Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El encuentro se disputa en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo, secundado en el VAR por Jorge Baliño.

Barracas acumula cuatro partidos sin derrotas entre liga y playoffs, con dos victorias y dos empates. Su clasificación se resolvió en el tiempo suplementario ante Deportivo Riestra gracias al gol de Nicolás Blandi, en un duelo que incluyó la expulsión de Iván Guaraz y un cierre de máxima tensión.

Gimnasia sostiene una serie positiva desde el triunfo ante River por 1-0. Sumó cuatro victorias consecutivas y eliminó a Unión en Santa Fe por 2-1, con anotaciones de Manuel Panaro y Enzo Martínez. El equipo de Fernando Zaniratto llega fortalecido y con expectativas crecientes en la fase final del campeonato.