La hoja de ruta de Colapinto hasta el inicio de la F-1 2026

Luego de terminar la competencia en este 2025, Franco Colapinto se enfoca en 2026, donde se ilusiona con un Alpine más competitivo.

El joven pilarense sufrió las compliaciones del actual motor de su monoplaza y no sumó puntos en todo el año: su escudería terminó última en la parrilla. Sin embargo, puertas adentro renuevan las energías con el cambio de reglamento y el nuevo impulsor Mercedes que utilizarán. "Chauuuu A525. Reset y empezamos de cero, a trabajar para el 2026", había manifestado en un posteo en sus redes sociales tras la última carrera del año.

Después del GP de Abu Dabi, una parte del equipo de Alpine se quedó en la ciudad para los tests de Pirelli, con monoplazas adaptados a los neumáticos que se usarán en 2026. Colapinto no participó. Pierre Gasly -su compañero y piloto principal- estuvo acompañado por el rookie Kush Maini.

El pilarense de 22 años no se subirá al monoplaza en lo que queda del año, pero sí regresará a la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra, esta semana. Se espera que allí hará los últimos análisis con el equipo, antes de enfocarse en 2026.

Franco Colapinto tendrá cerca de tres semanas de vacaciones entre diciembre y enero, y luego volverá a la base del equipo Enstone, donde comenzará la pretemporada.

La primera actividad oficial del año será el lanzamiento del A526, el 23 de enero en Barcelona: todos los equipos tendrán los primeros test del 26 al 30 de enero en el Circuito de Catalunya.

La segunda prueba será en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Más adelante, del 18 al 20 de ese mes, serán los terceros. Allí se ajustarán los últimos detalles antes del inicio oficial del campeonato.

La 76° temporada del a Fórmula 1 iniciará con el Gran Premio de Australia, en el Melbourne Park, el fin de semana del 6 al 8 de marzo. Colapinto y todo Alpine renuevan las energías y esperan un monoplaza más competitivo para dejar atrás la pésima temporada 2025. .