Esta noche habrá un cierre 2025 a pura adrenalina en el club Libertad

Llegó la hora de la verdad. Cuando hoy las estrellas lleguen a encandilar el cielo salteño, comenzará una noche imperdible de los puños en el club Libertad, con la denominada "Guerra total VI" y como nos tiene acostumbrados la promotora Tuki Box, del afamado hombre del box Sebastián Ramos, una grilla de peleas amateurs pondrá cierre a un exitoso 2025.

Así, a partir de las 21 horas, los combates más explosivos con varios títulos en juego pondrán brecha de oro.

En la categoría 69 kg mayores Nahuel Girón enfrentará a Joaquín López; en 75 kg. mayores Benjamín Condorí combatirá ante Tomás Coco, mientras que en 63 kg. cadetes Agustín Mendoza buscará la gloria junto a Lautaro Paz y en 60 kg. juveniles José González hará lo propio ante Facundo López.

Asimismo, en 69 kg. Nicolás Caruso cruzará guantes frente a Matías Leáñez; en 64. kg. Facundo Rojas lo hará frente a Martín Salazar; Lautaro Cruz y Gastón Isela van en los +91 y Rodrigo Arias lo hará en 64 ante Luis Escala.

Por su parte en 52 kg.femenino, Eugenia Gerez se enfrentará ante Luján Tolaba; por los 52 kg. cadete Tiago Ruiz chocará con Tomás Saldaño; Bruno Ojeda y Yandel Flores lo harán en 75 kg. cadetes y por los 50 kg cadetes femenino se enfrentarán Katherina Olarte frente a Sol Garnica.

Finalmente Elías Vidaurre y Lautaro Cruz se enfrentarán en 69 kg. cadetes y Luciana Guapal buscará quedarse con toda la gloria ante Camila Segundo por los 56 kg. mayores femenino.

Tuki Box promete una verdadera guerra total como sello de oro para este 2025.

Campeonato de los barrios en el 9 de Julio

Esta noche, a partir de las 21.00 horas y organizado por la promotora "Tapia Box" se llevará a cabo en el club 9 de Julio en segundo festival de boxeo denominado "Campeonato de los Barrios".

Cabe destacar que en la cita en la entidad de la Urquiza 1024 participarán boxeadores de los barrios y los distintos departamentos de la provincia, en donde se llevarán a cabo 12 peleas de primer nivel con púgiles mayores de 14 años.

Este nuevo encuentro mostrará el poderío de los futuros profesionales desde las categorías 54 kg. hasta los 86 kg.