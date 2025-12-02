Caves cerró un 2025 exitoso en el XXII Campeonato Sudamericano en Chile

Entre el 24 y el 30 de noviembre pasado se llevó a en Santiago de Chile el XXII Campeonato Sudamericano Máster de Pista y Campo, con gran participación de los atletas salteños.



En esta oportunidad, 19 representantes del Círculo de Atletas Veteranos de Salta (Caves), participaron junto a atletas de alto rendimiento de toda Sudamérica, en el encuentro que se considera como la actividad anual más importante del deporte máster.

Todos los resultados

Lilia de Zuani, (cat. 70/74): 1º puesto en lanzamiento de martillo, 1º en martillo y 1º pentatlón de lanzamientos.

Mirtha Comeliesi (cat. 60/64): 6º puesto en lanzamiento de martelete, 5º en martillo y 5º en pentatlón de lanzamiento.

Daniel de Zuani (cat 65/69): 2º puesto en lanzamiento de martillo, 1º en martillo y 5º en pentatlón de lanzamientos



María Riquelme (cat. 60/64): 1º puesto en 5.000 m. marcha atlética y 2º en 10.000 m. marcha atlética.

Adolfo Murga (cat. 70/74): 1º puesto en 300 m. con vallas, 3º puesto en 80 m. con vallas, 2º en salto triple y 2º en pentatlón pista.

Santiago Alvarado (cat. 50/54): 3º puesto en cross country y 4º puesto en 5.000 m.



Marta Echazú (cat. 65/69): 2º puesto en lanzamiento de disco, 3º en martelete y 1º en posta 4x100 m

Vilma Achuma (cat. 45/49): 3º puesto en lanzamiento de martillo, 5º puesto en martelete y 12º en disco

Raquel Arzelán (cat. 55/59): 5º puesto en 10.000 m. en marcha atlética, 7º en 5.000 m. en marcha atlética y 10º en jabalina.



Ana Lía Alvarez (cat. 55/59): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4º en 5.000 m. en marcha atlética.

Argentina Tolaba (cat. 45/49): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética, 6º en 5.000 m. en marcha atlética y 20º en lanzamiento de bala.

Azucena Fabián (cat. 50/54): 5º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4 º en 5.000 m. en marcha atlética.

María Luisa Gramajo (cat. 65/69): 4º puesto en 2.000 m con obstáculos y 8º en 5.000 m. en marcha atlética.



Marcelo Padilla (cat. 60/64): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 5º en 5.000 m. en marcha atlética.

Pedro Fernández (cat. 60/64): 4º puesto en 200 m. serie y 3º en 400 m .serie

Juana Tolaba (cat. 50/54): 4º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 4º en 5.000 m. en marcha atlética.

Lastenia Arias (cat. 50/54): 6º puesto en 10.000 m. marcha atlética y 6º en 5.000 m. en marcha atlética.



Ana Ayala (cat. 60/64): 7º puesto en 10.000 m. en marcha atlética y 8º en lanzamiento de martelete.

Carlos Murga (cat. 45/49): 21º puesto en 10 km ruta, 14º en 3.000 con obstáculos y 9º en pentatlón.