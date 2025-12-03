Se definieron los grupos del Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya tienen rivales

El sorteo del Mundial de Rugby Australia 2027 dejó confirmada la conformación de los seis grupos de la primera fase, en una edición que por primera vez contará con 24 selecciones. Tras la ceremonia, se oficializó que Los Pumas integrarán el Grupo C, donde se enfrentarán a Fiyi, España y Canadá.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Rugby 2027:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal

Grupo E: Japón, Francia, Estados Unidos y Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Simbabue

Para el equipo dirigido por Felipe Contepomi, las proyecciones marcan caminos posibles según la posición con la que cierren la zona. Si finalizan primeros, deberán cruzarse en octavos de final con el tercero proveniente de los grupos A, E o F. De avanzar, un eventual cruce de cuartos de final sería ante el ganador del Grupo D, en el que Irlanda aparece como favorito. Las semifinales podrían emparejarlos con el ganador del Grupo F, donde sobresalen Inglaterra y Gales, y una hipotética final los enfrentaría a los locales.

En caso de terminar segundos, Argentina se mediría con el segundo del Grupo F, protagonizado por el clásico duelo entre ingleses y galeses para definir el liderazgo de esa zona.

Cómo quedaron los otros grupos

El sorteo también delineó los caminos de las potencias y de los equipos emergentes. Australia, anfitrión del torneo, quedó ubicado en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Chile y Hong Kong China. En el Grupo B, el bicampeón Sudáfrica compartirá zona con Italia, Georgia y Rumania.

En el Grupo D, Uruguay se enfrentará a un exigente cuadro que incluye a Irlanda, Escocia y Portugal. El Grupo E reunirá a Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa, mientras que el Grupo F tendrá como protagonistas a Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Un torneo con formato renovado

La edición 2027 estrenará un sistema de seis grupos de cuatro equipos, con clasificación a octavos de final para los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, lo que amplía las oportunidades de avance para los seleccionados en desarrollo. Esta estructura eleva el número total de partidos de 48 a 52, aunque el campeón seguirá disputando siete encuentros, como en ediciones anteriores.

La organización confirmó que el fixture definitivo se publicará el 3 de febrero de 2026, cuando World Rugby establezca el calendario completo. El torneo se jugará en siete ciudades australianas, entre ellas Perth, Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Sídney y Townsville, lo que implicará traslados constantes para los seleccionados.

El nuevo formato de llaves favorecerá especialmente a los cabezas de serie de los grupos E y F, que se medirán en octavos con los segundos del B y D. En tanto, los ganadores de los grupos A, B, C y D enfrentarán a los mejores terceros, mientras que los duelos restantes de octavos serán C vs F y A vs E, ambos entre segundos puestos.