PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
3 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Expo futuro
Venta ilegal en Salta
Parque San Martín
Cafayate
Hojas de coca
peregrino solitario
Salud publica
Rio Piedras
Oferta Educativa
Expo futuro
Venta ilegal en Salta
Parque San Martín
Cafayate
Hojas de coca
peregrino solitario
Salud publica
Rio Piedras
Oferta Educativa

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Un tren embistió a un automóvil en el acceso a Río Piedras

La conductora de un Fiat Cronos fue arrastrada varios metros por una formación ferroviaria y, pese al impacto, resultó ilesa.

Adrián Quiroga
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 08:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un tren embistió hoy a un automóvil y lo arrastró varios metros en el acceso a la localidad de Río Piedras.

Ocurrió alrededor de las siete de la mañana cuando una formación circulaba por el sector y chocó a un automóvil Fiat Cronos, conducido por Mariela Ortega, una empleada municipal que reside en ese pueblo ubicado en el departamento de Metán.

La mujer resultó ilesa, pero por prevención fue llevada al centro de salud.

Al parecer se asustó cuando el tren tocó bocina y ella iba pasando con el automóvil. El problema es que en el lugar no hay barreras de seguridad que se accionen cuando pasa un tren. Como ocurre en muchas localidades del sur provincial, como San José de Metán, donde las vías del ferrocarril dividen en dos a la ciudad; o en el Galpón, donde los trenes pasan por la transitada ruta nacional 16.

Por la inseguridad que existe en esos cruces ya hubo varios accidentes, que arrojaron heridos y víctimas fatales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD